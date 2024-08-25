Генштаб: горячее всего под Покровском, враг активизировался на Краматорском направлении

В течение субботы, 24 августа, по всем направлениям фронта произошло 119 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Краматорском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два удара с применением 10 ракет, 71 авиационный удар с применением 95 КАБов, а также использовал для поражения 506 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения недалеко от Глубокого и Волчанска, где сейчас продолжается один бой.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов возле Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Девять боевых столкновений завершено, одно продолжается.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 11 боестолкновений. Российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового и Дибровы. В настоящее время продолжаются две атаки.

На Северском направлении защитники украинской земли отражали четыре вражеских штурма в районе Выемки и Спорного. Три атаки остановлены, одна еще продолжается. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении велось 16 боев неподалеку от Григоровки, Калиновки, Часова Яра и Ступочек. В настоящее время продолжаются три из них.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений. Россияне атаковали украинские войска возле Дылеевки, Нелиповки и Торецка. Сейчас идет один вражеский штурм.

На Покровском направлении началась 45 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиново и Птичье. Силы обороны отразили 41 атаку, четыре еще продолжаются.

За день на этом направлении было обезврежено 288 оккупантов, из них 121 безвозвратно. Также уничтожена боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, 120-мм миномет, три БПЛА, три авто и три единицы мототехники. Кроме того, поврежден танк, бронетранспортер, БМП, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, шесть артсистем, миномет и 11 единиц автотранспорта врага.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. 11 боестолкновений завершено, четыре до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник совершил три безрезультатных наступательных действия в сторону Угледара, Водяного и Катериновки.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха, атакуя оборонительные рубежи наших подразделений возле Малой Токмачки и Новоандреевки.

Как сообщал OBOZ.UA, на севере Харьковской области ситуация напряженная, защитники Украины продолжают отражать атаки российских захватчиков, контратакуют и принимают меры по усилению устойчивости обороны. Активные действия противник совершает в городе Волчанск и в районе села Лукьянцы.

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