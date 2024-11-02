Генштаб: на Кураховском направлении горячо, под Торецком враг применяет бомбардировщики

По состоянию на 16:00 субботы, 2 ноября, в Украине уже произошло 107 боевых столкновений. Самое горячее направление – Кураховское, где враг атаковал уже 35 раз.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке сообщил об оперативной обстановке. Агрессор, как отметила пресс-служба, продолжает штурмы. Наши воины "срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике".

От обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Погребки, Грабовское, Исрисковщина, Ободы, Волфино Сумской области и Тимофеевка – Харьковской.

Авиаудары захватчики нанесли по районам Юнаковки, Журавки и Басовки на Сумщине (сбросив пять авиабомб).

Одна атака отбита, еще одна продолжалась в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также россияне совершили авиаобстрелы по Слатиному и Казачьей Лопани, применив семь КАБов.

На Купянском направлении было семь вражеских штурмовых действий недалеко от Песчаного, Загрызового, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки, Лозовой. Два столкновения закончились, еще пять (по состоянию на 16:00) продолжались. Авиационные удары неуправляемыми ракетами пережило Песчаное.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз возле Грековки, Тернов, Ямполевки, Торского и Серебрянского леса. Незавершенными остались три атаки.

Один штурм произошел на Северском направлении вблизи села Ивано-Дарьевка.

Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Предтечиного на Краматорском направлении.

При поддержке бомбардировочной авиации на Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку от Торецка и Щербиновки. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще пять продолжались.

На Покровском направлении ВС РФ предприняли восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово, Вишневое. Воины сдерживают натиск противника и отразили три атаки, пять боестолкновений еще не завершились. Утраты врага уточняются.

Кураховское направление наиболее сложное. Здесь россияне 35 раз атаковали вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимилиановка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. 18 боев завершено, 17 – еще нет (на 16:00 субботы).

На Времивском направлении оккупанты четыре раза безрезультатно атаковали наши позиции возле Трудового и Максимовки. Вражеские авиаудары были в районах Новодарьевки, Богоявленки, Максимовки, Великой Новоселки (шесть КАБов и 30 НАРов).

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры. Защитники отбили две атаки в районе Нестерянки. Кроме того, враг запустил неуправляемые ракеты по Лобковому и авиабомбы – по Малой Токмачке, Юрьевке, Новопавловке.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали дважды и без успеха. Ситуация контролируемая.

На других направлениях фронта обстановка существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут появиться у Сил обороны уже в средине 2025 года, предположил директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров.

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