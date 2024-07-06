Генштаб: на Покровском направлении горячо, Харьковщина страдает от вражеских бомбардировок

На фронте с начала суток до 16 часов 6 июля произошло более 80 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои идут на Донетчине, прежде всего на Покровском направлении, где зафиксировано почти три десятка вражеских штурмов.

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Тем временем Харьковщину захватчики практически непрерывно бомбят. О ситуации на линии фронта по состоянию на 16.00 рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Оккупационные войска и дальше не оставляют надежды на осуществление своих замыслов. Так, с начала суток, враг активен почти по всей линии боевого столкновения, концентрирует усилия наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях. Количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 83. Украинские защитники решительно сдерживают натиск оккупационных войск и наносят врагу значительные потери", – говорится в сводке Генштаба.

Тем временем захватчики не прекращают терроризировать Харьковщину: по региону враг сбрасывает авиабомбы.

"Сегодня, со стороны российской территории, террористы в общей сложности нанесли девять авиаударов – сбросили 13 КАБов. Били по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора", – уточнили в ГШ ВСУ.

На Харьковском направлении украинские воины отразили семь вражеских штурмов вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска. Ситуация, заверили в Генштабе, остается контролируемой.

На Купянском направлении противник четырежды штурмовал наши позиции в районах Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения, в районе Петропавловки и Стельмаховки, продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского. Шесть боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще семь – продолжаются. Оккупанты особо активны в районе Макеевки и Невского – там произошло более трети всех боевых столкновений.

На Северском направлении оккупанты совершили четыре атаки вблизи Спирного и Выемки. Защитники украинской земли отразили три атаки. Сейчас идет бой неподалеку от Спирного. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении в течение дня наши войска отражали шесть безуспешных для противника штурмов наших позиций вблизи Калиновки, Клещиевки, Часового Яра, Андреевки и Ивановского.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации семь раз пытался проводить штурмовые действия вблизи Торецкого, Зализного, Пивничного и Нью-Йорка. В районе Нью-Йорка идет бой. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Юрьевке неуправляемыми авиационными ракетами и сбросили два КАБа вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении в настоящее время произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Яснобродовки и Карловки. Восемь боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес авиаудары в районах Александрополя и Новоселовки Первой.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. В настоящее время украинские защитники отбили десять атак оккупационной армии, противник концентрирует усилия в районе Константиновки и Парасковеевки. Оккупанты бомбили КАБами районы Константиновки и Екатериновки.

На Времьевском направлении отражены два вражеских штурма у Водяного. Противник активно применяет авиацию, в общей сложности сбросил десять авиабомб возле Елизаветовки, Константинопольского, Ганновки, Великой Новоселки, также нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

На Ореховском направлении оккупанты не смогли продвинуться неподалеку от населенных пунктов Работино и Новоданиловка, совершив три штурма. Кроме того, бомбардировали КАБами районы Новоданиловки и Гуляйполя.

"Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери", – отметили в Генштабе.

Напомним, накануне, 5 июля, общие потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также Силы обороны обезвредили 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 58 БПЛА ОТР, девять ракет, 76 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

За сутки украинская авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, склад боеприпасов, станцию РЭБ, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов, отмечено в утренней сводке Генштаба.