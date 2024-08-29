Генштаб подтвердил удар по двум нефтебазам и полевому артскладу в России

Силы обороны Украины в ночь на 28 августа поразили несколько стратегических объектов войск РФ на территории страны-агрессора. Мощной "бавовной" защитники накрыли две нефтебазы и склад артиллерийских боеприпасов врага.

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Удары были нанесены в трех областях страны-агрессора. Об этом официально сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, накануне ночью воины Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки МО ударили по нефтебазе "Атлас" в районе н. п. Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ.

В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно, что для ликвидации возгорания россиянам пришлось привлекать пожарные поезда.

Также украинские силы нанесли удары по нефтебазе "Зенит" в Кировской области РФ. Еще одним объектом поражения стал полевой артиллерийский склад группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ. Подробная информация о последствиях этих базы и склада сейчас уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!" – пообещали в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, американское издание Business Insider отметило, что Украина, активизировав удары по объектам на территории РФ, заставляет ее пересмотреть размещение средств ПВО. Теперь Кремлю придется решать, какие территории защищать прежде всего.

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