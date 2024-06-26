Генштаб: в Волчанске продолжаются бои, на Покровском направлении количество вражеских штурмов достигло 37

На поле боя в Украине в среду, 26 июня, произошло 116 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Враг наиболее интенсивно атакует украинских защитников на Покровском направлении на Донбассе, но несет там большие потери.

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Также продолжаются бои на севере Харьковщины. Кроме того, ситуация напряженная на Купянском и Северском направлениях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке с фронта по состоянию на 22:00 26 июня.

За сутки Силы обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники армии России, два пункта управления, средство ПВО и склад с боеприпасами.

Войска России нанесли по Украине ракетный удар, применили 57 КАБов, 359 дронов-камикадзе и произвели более 2700 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации 10 раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Липцев, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.

По предварительным данным, уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники врага. Также поражены 30 вражеских блиндажей.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал позиции Сил обороны. Около населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Берестово были отражены шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Недалеко от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.

На Лиманском направлении за день российские войска 18 раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов, шесть боестолкновений еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия около Макеевки и Невского, где произошло около 80 процентов всех атак.

На Северском направлении ситуация напряженная. Враг 11 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Более половины боестолкновений еще продолжается.

На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты девять раз атаковали вблизи Шумов, Торецкого, Дачного и Северного, три боестолкновения завершились. Боевые действия продолжаются еще на шести локациях.

На Покровском направлении в течение дня агрессор нарастил усилия – в целом совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретиного, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.

По предварительным данным, воины ВСУ за сутки ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.

На Кураховском направлении произошло восемь безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка. Бой у Красногоровки продолжается. Ситуация контролируется.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядит сейчас Часов Яр, где до полномасштабной войны жило около 14 тыс. человек. Из-за постоянных жестоких российских бомбардировок населенный пункт превратился в очередной город-призрак.

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