Генштаб: враг 23 раза атаковал на Покровском направлении, ВСУ крепко держат оборону

В воскресенье, 9 июня, страна-оккупант 23 раза атаковала украинских военных на Покровском направлении. Сейчас это направление самое тяжелое.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 18:30 09 июня 2024 года. Впрочем, украинские защитники крепко держат оборону.

Пока общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток – 62. Сегодня агрессор продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении оккупанты активизировались в районах Песчаного и Невского, увеличив количество попыток улучшить свои позиции до девяти.

Также вражеские силы атаковали в районе Грековки на Лиманском направлении. Всего с начала суток агрессор пытался атаковать шесть раз. Бомбардировал управляемыми авиабомбами в районах Серебрянского леса, Новосадового, Новоегоровки и Петропавловки.

На Краматорском направлении в течение дня имели место девять боестолкновений. Продолжаются бои в районе Калиновки.

Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. В настоящее время продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского. Авиация окупантов атаковала КАБами. В настоящее время пять попыток российских агрессоров улучшить свои позиции еще продолжаются.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ раздались взрывы. Спутниковые снимки подтверждают поражение вражеского самолета. Объект расположен в 589 километрах от линии боевого столкновения.

В ГУР отметили, что современный истребитель страны-террориста России Су-57 способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. В то же время, на вооружении воздушно-космических сил РФ находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне подняли панику из-за поражения "новейшего" боевого самолета Су-57. В сети возмутились тем, что на аэродромах отсутствуют укрытия от БПЛА.

– В Белгородской области РФ 9 июня прогремели взрывы. По данным СМИ, в селе Ракитное есть попадание по составу БК оккупантов, над местом прилета поднялся высокий столб черного дыма. А в селе Безимено дрон установил на башне связи флаг Украины.

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