Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

С начала суток на 16:00 воскресенья, 8 декабря, на фронте в Украине произошло 146 боевых столкновений. Враг наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях и всеми способами пытается добиться своих целей.

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Украинские защитники в свою очередь профессионально и эффективно наносят российским оккупантам весомые потери. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно приведенным данным, в течение суток террористическим атакам армии России подверглись ряд приграничных населенных пунктов.

Под артиллерийским огнем оказались Марчихина Буда, Барановка, Демьяновка, Бачевск Сумской области и Михальчина Слобода Черниговской.

Какая ситуация на линии столкновения 8 декабря

На Харьковском направлении враг трижды совершал штурмы оборонных рубежей Украины в районах Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

На Купянском противник восемь раз активно атаковал в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового. Две вражеские атаки по состоянию на 16:00 продолжаются.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 21 атаку вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполевки, Надии и Макеевки. Восемь боев завершились без успеха для противника, еще 13 продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики без успеха штурмовали позиции нашего войска вблизи Ступочек. Ситуация контролируется, говорится в сводке Генштаба.

На Торецком направлении враг сосредоточил наступление в районах Торецка, Дылеевки, Леонидовки и Щербиновки, где произошло семь боестолкновений, на 16:00 продолжаются еще три.

На Покровском направлении с начала суток захватчики предприняли уже 43 попытки воинов Сил обороны Украины с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое и Чумацкое. Силы обороны сдерживают напор, отбиты 36 атак, семь боев продолжаются до сих пор. Потери оккупантов уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Анновки, Антоновки и Успеновки. По уточненной информации, сегодня уже отбиты 22 из 31 атаки врага. Идут ожесточенные бои, говорится в сводке.

На Времовском направлении противник 13 раз шел на штурм неподалеку от Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного. На 16:00 продолжаются шесть боестолкновений.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали украинских обронников близ Нестерянки.

На Приднепровском направлении россияне не оставляют попыток выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. В частности, сегодня совершили три безрезультатных штурма.

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не проводил, сообщили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ISW за 7 декабря указано, что воины Украины продвинулись в районе главного выступа на Курщине. По данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ заняли центр Погребков и, вероятно, Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую и Новую Сорочину северо-западнее Суджи.

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