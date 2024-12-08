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Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

Анна Паскевич
War
3 минуты
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Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

С начала суток на 16:00 воскресенья, 8 декабря, на фронте в Украине произошло 146 боевых столкновений. Враг наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях и всеми способами пытается добиться своих целей.

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Украинские защитники в свою очередь профессионально и эффективно наносят российским оккупантам весомые потери. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно приведенным данным, в течение суток террористическим атакам армии России подверглись ряд приграничных населенных пунктов.

Под артиллерийским огнем оказались Марчихина Буда, Барановка, Демьяновка, Бачевск Сумской области и Михальчина Слобода Черниговской.

Какая ситуация на линии столкновения 8 декабря

На Харьковском направлении враг трижды совершал штурмы оборонных рубежей Украины в районах Волчанска, Липцев и Высокой Яруги.

Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

На Купянском противник восемь раз активно атаковал в районах Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового. Две вражеские атаки по состоянию на 16:00 продолжаются.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 21 атаку вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполевки, Надии и Макеевки. Восемь боев завершились без успеха для противника, еще 13 продолжаются.

Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

На Краматорском направлении захватчики без успеха штурмовали позиции нашего войска вблизи Ступочек. Ситуация контролируется, говорится в сводке Генштаба.

Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

На Торецком направлении враг сосредоточил наступление в районах Торецка, Дылеевки, Леонидовки и Щербиновки, где произошло семь боестолкновений, на 16:00 продолжаются еще три.

Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

На Покровском направлении с начала суток захватчики предприняли уже 43 попытки воинов Сил обороны Украины с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое и Чумацкое. Силы обороны сдерживают напор, отбиты 36 атак, семь боев продолжаются до сих пор. Потери оккупантов уточняются.

Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Анновки, Антоновки и Успеновки. По уточненной информации, сегодня уже отбиты 22 из 31 атаки врага. Идут ожесточенные бои, говорится в сводке.

На Времовском направлении противник 13 раз шел на штурм неподалеку от Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного. На 16:00 продолжаются шесть боестолкновений.

Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

На Ореховском направлении оккупанты атаковали украинских обронников близ Нестерянки.

Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

На Приднепровском направлении россияне не оставляют попыток выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. В частности, сегодня совершили три безрезультатных штурма.

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не проводил, сообщили в Генштабе.

Генштаб: враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, отбиты десятки атак

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ISW за 7 декабря указано, что воины Украины продвинулись в районе главного выступа на Курщине. По данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ заняли центр Погребков и, вероятно, Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую и Новую Сорочину северо-западнее Суджи.

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