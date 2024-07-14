Генштаб: враг снизил активность на Харьковском направлении и провалил штурм под Волчанском

С начала суток 14 июля на фронте в Украине произошло 66 боевых столкновений. Враг снизил активность на Харьковском направлении – атаковал там только трижды, а также неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00. Отмечается, что террористы активно терроризируют КАБами с российской территории украинские села и города.

В то же время отмечается, что наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где произошло более трети всех боев. Также захватчики активно штурмуют на Торецком направлении.

Кроме того, террористы продолжают бить со своей территории по приграничью Сумской и Черниговской областей. Артудары, в частности, получили районы населенных пунктов Чернацкое (со стороны Зернового (РФ), Михальчина Слобода (со стороны Погара (РФ), Карповичи, Гремячка и Юнаковка).

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Со стороны Белгорода россияне нанесли четыре авиаудара в район Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск подвергся двум авиаударам шестью КАБами по направлению Шебекино (РФ). Кроме того, враг бомбил Старицу и Глубокое, а по Ветеринарному бил с вооружения вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами.

Купянское направление. Подразделения Сил обороны успешно отразили вражеские атаки у Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.

Лиманское направление. Враг по четыре раза штурмовал украинские позиции в районах Грековки и Макеевки. Возле последней действовал при поддержке армейской авиации – выпустил 20 НАРов. Также неуправляемыми авиаракетами оккупанты били по Серебрянскому лесу.

Северское направление. Оккупанты пытаются протиснуть украинскую оборону. С начала суток наши воины отразили здесь уже шесть атак. Еще два боестолкновения продолжаются в районах Спорного и Раздолевки.

Краматорское направление. С начала суток произошло уже 5 боевых столкновений. Враг неудачно штурмовал вблизи Григоровки, Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

Покровское направление. В настоящее время российские оккупанты проводят две атаки. Всего с начала суток их было уже 24. Почти все усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки и Прогресса – где в сумме зафиксировано 19 боестолкновений. Также бои шли возле Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой. В то же время, тремя КАБами оккупанты бомбили Ивановку и Лисическое. В район Александрополя трижды била неуправляемыми ракетами российская авиация.

Кураховское направление. Две атаки наши воины нейтрализовали недалеко от Красногоровки и Парасковеевки.

Времевское направление. Противник дважды атаковал возле Константиновки и Водяного. Нанес три удара управляемыми авиационными бомбами в районе Великой Новоселки. Все попытки врага продвинуться вперед наши воины отразили.

Приднепровское направление. На левобережье Днепра российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок. Здесь с начала суток воины отразили два вражеских штурма. В район Львовского захватчики сбросили четыре авиабомбы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канал DeepState сообщил, что оккупационные войска РФ якобы захватили поселок Урожайное в Волновахском районе Донецкой области. Также у противника есть продвижение и на других участках фронта.

– В ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении фронта продолжаются интенсивные бои с российскими оккупационными войсками. Впрочем, Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу. Ситуация на этом передовом участке близка к стабилизации.

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