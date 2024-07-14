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Генштаб: враг снизил активность на Харьковском направлении и провалил штурм под Волчанском

Марина Погорилко
War
3 минуты
936
Генштаб: враг снизил активность на Харьковском направлении и провалил штурм под Волчанском

С начала суток 14 июля на фронте в Украине произошло 66 боевых столкновений. Враг снизил активность на Харьковском направлении – атаковал там только трижды, а также неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00. Отмечается, что террористы активно терроризируют КАБами с российской территории украинские села и города.

В то же время отмечается, что наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где произошло более трети всех боев. Также захватчики активно штурмуют на Торецком направлении.

Генштаб: враг снизил активность на Харьковском направлении и провалил штурм под Волчанском

Кроме того, террористы продолжают бить со своей территории по приграничью Сумской и Черниговской областей. Артудары, в частности, получили районы населенных пунктов Чернацкое (со стороны Зернового (РФ), Михальчина Слобода (со стороны Погара (РФ), Карповичи, Гремячка и Юнаковка).

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Со стороны Белгорода россияне нанесли четыре авиаудара в район Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск подвергся двум авиаударам шестью КАБами по направлению Шебекино (РФ). Кроме того, враг бомбил Старицу и Глубокое, а по Ветеринарному бил с вооружения вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами.

Купянское направление. Подразделения Сил обороны успешно отразили вражеские атаки у Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.

Лиманское направление. Враг по четыре раза штурмовал украинские позиции в районах Грековки и Макеевки. Возле последней действовал при поддержке армейской авиации – выпустил 20 НАРов. Также неуправляемыми авиаракетами оккупанты били по Серебрянскому лесу.

Северское направление. Оккупанты пытаются протиснуть украинскую оборону. С начала суток наши воины отразили здесь уже шесть атак. Еще два боестолкновения продолжаются в районах Спорного и Раздолевки.

Краматорское направление. С начала суток произошло уже 5 боевых столкновений. Враг неудачно штурмовал вблизи Григоровки, Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

Покровское направление. В настоящее время российские оккупанты проводят две атаки. Всего с начала суток их было уже 24. Почти все усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки и Прогресса – где в сумме зафиксировано 19 боестолкновений. Также бои шли возле Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой. В то же время, тремя КАБами оккупанты бомбили Ивановку и Лисическое. В район Александрополя трижды била неуправляемыми ракетами российская авиация.

Кураховское направление. Две атаки наши воины нейтрализовали недалеко от Красногоровки и Парасковеевки.

Времевское направление. Противник дважды атаковал возле Константиновки и Водяного. Нанес три удара управляемыми авиационными бомбами в районе Великой Новоселки. Все попытки врага продвинуться вперед наши воины отразили.

Приднепровское направление. На левобережье Днепра российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок. Здесь с начала суток воины отразили два вражеских штурма. В район Львовского захватчики сбросили четыре авиабомбы.

Генштаб: враг снизил активность на Харьковском направлении и провалил штурм под Волчанском
Генштаб: враг снизил активность на Харьковском направлении и провалил штурм под Волчанском

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канал DeepState сообщил, что оккупационные войска РФ якобы захватили поселок Урожайное в Волновахском районе Донецкой области. Также у противника есть продвижение и на других участках фронта.

– В ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении фронта продолжаются интенсивные бои с российскими оккупационными войсками. Впрочем, Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу. Ситуация на этом передовом участке близка к стабилизации.

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