Генштаб: враг совершил 4747 обстрелов за сутки, больше всего атак снова на Покровском направлении

За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 4747 обстрелов территории Украины, из которых более 180 – из реактивных систем залпового огня, и 73 авиационных удара. На фронте произошло 101 боевое столкновение.

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Самым горячим остается Покровское направление, где наши защитники отразили 29 атак врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 9 августа, опубликованном в Facebook.

В частности, уточняется, что агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

– Золочев, Снеги, Синьковка, Колесниковка, Глушковка Харьковской области;

– Серебрянка, Северск, Дружба, Торецк, Часов Яр, Новодонецкое, Селидово, Александрополь, Воздвиженка, Гродовка Донецкой области;

– Каменское, Новоданиловка Запорожской области и Новотягинка Херсонской области.

Силы обороны не замедлили с ответом и нанесли из авиации и артиллерии 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

Купянское направление. Зафиксированы три вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки.

Лиманское направление. Наши войска отразили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

Северское направление. Силы обороны отразили 13 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки. У последней враг провел пять из указанных выше атак.

Краматорское направление. Украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра и Калиновки.

Торецкое направление. Враг при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредоточивались в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, штурмовал близ Железного.

Покровское направление. Защитники отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредоточивал в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Кураховское направление. Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки и Константиновки. В общей сложности враг три раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

Времевское направление. Оккупанты совершили три атаки наших позиций в направлении Водяного и Угледара. Противник успеха не имел.

Ореховское направление. Произошло одно безуспешное для врага боевое столкновение недалеко от Малой Токмачки.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, значительно активизировал деятельность авиации, с территории России осуществлял обстрелы Бачевска, Кучеровки, Ромашкового, Каменки, Поповки, Юнаковки, Кружка, Бунякино и ряда других приграничных населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кремлевские пропагандисты пожаловались, что ВСУ якобы прорвали уже две линии обороны россиян на территории Курской области. Там уже несколько дней ведутся активные боевые действия. В приграничных населенных пунктах России слышны сильные взрывы.

– Российские источники заявляли, что войска РФ продвинулись дальше в пределах Нью-Йорка и захватили населенный пункт. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) не обнаружили визуального подтверждения этому.

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