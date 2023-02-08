Германия передала Украине новый пакет военной помощи с ЗСУ Gepard и боеприпасам

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли две самоходные зенитные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, ссылаясь на обновленный перечень, размещенный на сайте Федерального Правительства Германии Bundesregierung.

"Правительство Германии поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Этот список на сайте Правительства содержит обзор военной помощи Германии Украине летального и нелетального характера", – говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что часть техники передана из составов бундесвера, а часть от промышленности, которая финансируется средствами инициативы правительства по модернизации.

В новый пакет военной помощи вошли:

две зенитные установки Gepard и 6000 снарядов;

шесть грузовиков-погрузчиков на 15 тонн с крюковой системой загрузки;

шесть мобильных антенно-мачтовых систем;

пять автомобилей для пограничников;

29 генераторов;

10 контейнеров.

Все, кроме генераторов и контейнеров, было поставлено Украине непосредственно из складов промышленности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия намерена увеличить военную помощь Украине и перед ожидаемым новым наступлением российской оккупационной армии. В частности, кроме танков, ФРГ намерена передать украинской армии другую технику, среди которой управляемые ракеты и зенитные самоходные установки Gepard.

В настоящее время Германия ведет переговоры с Катаром о закупке 15 установок Gepard для ВСУ. Кроме самой техники, обсуждается и количество боеприпасов к ней для последующей отправки в Украину.

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