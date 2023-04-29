Германия собирается изготовить для Украины 250 тыс. 155-мм снарядов – Frankfurter Allgemeine

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall может начать производство артиллерийских снарядов для Сил обороны Украины. Такое предложение прозвучало на встрече руководителей компаний по производству оружия.

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Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным немецких журналистов, речь идет про снаряды 155-мм калибра в количестве 250 тысяч.

Это четвертая часть от того количества боеприпасов, которое планируют передать украинской армии государства-члены Европейского союза.

Представитель Rheinmetall на условиях анонимности сказал в комментарии изданию, что в данной время организация может производить в год около 450 тысяч снарядов, из которых 350 – в Европе. В планах компании увеличить производство до 600 тысяч боеприпасов в год.

Как отмечается в материале, согласно договоренностям, достигнутым между странами-членами Евросоюза, для частичного возмещения расходов окончательный сбор боеприпасов должен происходить на территории европейских стран. В то же время компоненты могут поставляться из третьих стран.

Несколько дней назад, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжают работать над проектом совместного заказа артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины, которые борются с российским полномасштабным вторжением. В то де время все еще ожидается общее решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия отказалась участвовать в плане стран ЕС по совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт просто "желает мира".

В то же время CNN, ссылаясь на западных официальных лиц, пишет, что Украина продолжает накапливать боеприпасы перед ожидаемым контрнаступлением. А параллельно ВСУ наносят глубокие удары в тылу оккупантов.

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