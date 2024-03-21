Глава Еврокомиссии: мы должны ускорить и сделать более интенсивной помощь Украине

Украина сегодня является щитом, прикрывающим всю Европу. Евросоюз должен сделать все, чтобы наше государство получило необходимое для самообороны и быть для него щитом от российской агрессии.

Об этом на пресс-конференции после встречи Европейского совета заявила президент Европейской комиссии Роберта Мецола, сообщает "Укринформ". Она отметила, что очень четко доказала свою позицию лидерам Европарламента.

"Мы имеем коллективную ответственность, должны ускорить и сделать более интенсивными наши усилия, чтобы доставить Украине то оборудование, в котором она нуждается. Пришло время перейти от риторики к действиям. Украина действует как щит для Европы. Поэтому на нас также лежит ответственность – выступать щитом для Украины", – подчеркнула Мецола.

Также она добавила, что важно усилить санкции и закрыть все пути их обхода. Следующий шаг, по словам президента Еврокомиссии – использование доходов от российских замороженных активов.

Напомним, посол Франции в Украине Гаэль Весьер рассказал, что, несмотря на то, что официально ни один из партнеров Украины не согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки западных войск в Украину, некоторые страны поддержали идею французского лидера. Эту тему в Европе обсуждают на дипломатическом уровне, однако кто именно – дипломат не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Нидерланды в 2024 году выделят на военную помощь Украине еще 2 миллиарда евро. 250 млн евро из них пойдут на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для сил обороны Украины.

– Американские конгрессмены согласны поддержать идею предоставления помощи Украине в кредит. Некоторые считают, что это "последний лучший шанс" Украины получить помощь перед выборами президента в США.

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