Посол Франции: есть страны, которые заинтересовала идея Макрона отправить войска в Украину

Хотя официально ни один из партнеров Украины не согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки западных войск в Украину, некоторые страны поддержали идею французского лидера. Эту тему в Европе обсуждают на дипломатическом уровне.

Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер на XVI Киевском форуме безопасности. Он подчеркнул, что для Франции РФ не враг, а оппонент. Однако дипломат отметил, что уже нет никаких красных линий.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украины. Не будем сдерживать себя какими-то границами", – сказал посол.

Весьер добавил, что тема обсуждается, но не уточнил, между кем конкретно. "Это не то, что согласовано с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем. Но есть некоторые страны, которые заинтересовались этими идеями. Это обсуждается", - отметил дипломат.

В свою очередь в РФ уже заявили, что им наплевать на мнение Макрона, что российских террористов не остановит ядерный статус Франции и что оккупанты будут убивать всех французских военных, которые прибудут на территорию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Макрон объяснил, что своими заявлениями об отправке войск в Украину он пытался избежать эскалации войны. Однако сейчас он "не выступает с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".

В то же время именно Макрон сказал об отсутствии каких-либо красных линий по поводу агрессии России.

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