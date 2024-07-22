Глава МИД Латвии призвала снять все ограничения на удары западным оружием по России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что украинская армия должна получить право наносить удары по РФ с помощью западного вооружения. По ее словам, необходимо позволить бить по аэродромам, с которых вражеские самолеты поднимаются для обстрела Украины.

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При этом она подчеркнула, что Украина будет придерживаться очень четкой дисциплины по соблюдению этих ограничений. Об этом Браже заявила перед началом встречи глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе.

Глава латвийского дипломатического ведомства акцентировала, что удары должны наноситься по аэродромам и других объектам на территории РФ, которые оккупанты используют для ракетного террора против Украины. Также она заверила, что снятие ограничений не означает, что Украина не будет придерживаться очень четкой дисциплины по соблюдению правил.

"Они и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно, поэтому мы будем продолжать настаивать на снятии ограничений", – сказала глава МИД Латвии.

Напомним, в Германии снова высказались против применения Украиной их оружия для ударов по территории страны-агрессора России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов изменить свое мнение об использовании западного, в частности немецкого, вооружения для атак на военные объекты в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер самой большой оппозиционной партии в Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Берлин не может стоять в стороне в вопросе передачи Украине боевых самолетов. Он подчеркнул, что ФРГ должна присоединиться к партнерам и помочь Украине восстановить контроль над небом.

Ранее сообшалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на праве Украины бить по военным объектам на территории России. Он отметил, что все больше государств дают разрешение наносить удары именно западным вооружением, но не стал вдаваться в детали того, какие условия выдвигают Киеву.

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