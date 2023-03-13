''Глаза смотрят, руки делают'': в ВСУ показали, как восстанавливают трофейные российские танки. Видео

Лидером российского "ленд-лиза", которым "вторая армия мира" обеспечивает Вооруженные силы Украины даже быстрее западных партнеров, является Т-72Б3 – основные танки РФ, каких наши защитники захватили уже немало. Российскую трофейную технику украинские ремонтники восстанавливают и ставят в строй нашим бойцам.

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В ВСУ показали, как проходит ремонт российских танков в мастерских возле фронта. Управляет процессом командир подразделения ремонтников 49-летний военнослужащий Александр (чтобы посмотреть видео, досролльте до конца страницы).

"Я не учился ремонтировать танки, потому что я на "боевое" заезжал в составе первой роты. Просто мне не повезло – подвело здоровье. Попал в госпиталь с бешеным гипертоническим кризисом. И тут уже речь шла о "списании". Но командир пошел навстречу. Сказал, что буду полезен в ремонтном подразделении, потому что у меня есть руки, которые растут с правильного места", – рассказал Александр.

По его словам, у ремонтников есть все необходимое для работы. Главное – желание разобраться и научиться самому делать то, что нужно.

К тому же, у ремонтников всегда есть возможность проконсультироваться с представителями украинских танкостроительных и танкоремонтных предприятий. Телефонная связь работает и при необходимости специалисты всегда посоветуют, как правильно и быстро все сделать

"Ученье – это свет, а незнание – тьма. И когда глаза видят, то руки делают. Читаем, открываем, смотрим. Есть у нас документы, по которым мы смотрим, что и как нужно, открываем интернет, общаемся с мастерами заводов, они нам все подсказывают, сбрасывают необходимую информацию. Вот так мы и работаем", – говорит командир подразделения ремонтников.

Благодаря украинским ремонтникам уже в ближайшее время российский танк станет в строй ВСУ, чтобы служить святому делу — ликвидации оккупантов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские воины дали новую жизнь трофейному "Тигру" и теперь он успешно выполняет боевые задания в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени Князя Романа Великого.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники бьют оккупантов на Донбассе трофейной техникой и благодарят врага за "российский ленд-лиз".

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