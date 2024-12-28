'Год – это очень много времени': израильский эксперт объяснил, что не так с прогнозом Орбана относительно завершения войны в Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан утверждает, что 2025 год станет последним годом войны в Украине, по его словам она закончится либо переговорами, либо уничтожением одной из воюющих сторон. Переговоры действительно возможный сценарий, потому что США имеют влияние как на Россию, так и на Украину.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он утверждает, что Соединенные Штаты при большом желании могут склонить РФ к переговорному процессу.

"Я не знаю, какую информацию имеет Орбан по сравнению с обычными людьми. Но если на самом деле в течение 2025 года, – а год – это очень много времени, – начнутся переговоры, о которых все говорят, если обе стороны поработили или не совсем поработили, но проявят сговорчивость, так, сугубо теоретически это возможный сценарий США имеют инструменты влияния и на Россию, и на Украину. На Украину – понятно, на Россию они могут очень серьезно влиять, если захотят", – убежден Шарп.

По словам военного эксперта, Орбан намекает на полную победу России, а Украина для него "не находится в идеальном положении"

"Россия давит, и если американцы прекратят помощь, то тогда у России появится больше шансов и возможностей, если не одержать полную победу, то хотя бы заметно приблизиться к ней. Однако нет причин верить именно Орбану", – утверждает Шарп.

Он надеется, что американцы будут продолжать помогать Киеву во избежание одностороннего давления на Украину, ведь это была бы грубая ошибка американской внешней политики. Если Соединенные Штаты прекратят помощь – ситуация будет тяжелой.

"Но я думаю, что даже в таком случае окончание войны на фоне полного разгрома Украины и, вопреки прогнозу Орбана, не произойдет ни в коем случае ", – подчеркнул обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о возможности завершения российско-украинской войны. По его словам, конфликт закончится уже в 2025 году. Также Орбан заявил, что завершение войны будет означать резкий экономический подъем Венгрии. По его словам, в следующем году вернется "политика мирных лет".

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