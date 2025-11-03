Горел супермаркет, повреждена многоэтажка: появились новые кадры последствий атаки РФ на Николаев. Фото и видео

В ночь на понедельник Николаев снова подвергся удару дронов-камикадзе типа Shahed. В результате атаки в городе вспыхнул масштабный пожар.

В частности, горел хозяйственный супермаркет, а рядом повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщили Николаевская ОГА и ГСЧС.

Отмечается, что пламя охватило около 2000 квадратных метров торгового помещения. Спасатели быстро локализовали пожар и предотвратили распространение огня на соседние здания. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Еще один пожар возник на территории станции технического обслуживания. Огонь уничтожил часть помещения площадью около 30 кв. м, повредил два автомобиля и выбил окна в многоэтажке, расположенной рядом.

Жители Николаева сообщают о мощных взрывах, которые были слышны в разных районах города. На местах прилетов работают спасатели, полиция и все необходимые коммунальные службы.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска атаковали Сумскую область. Под вражеским ударом оказалась Тростянецкая громада. Известно о по меньшей мере одном погибшем, ранения получили пять человек, в том числе маленькие дети: пострадавших спасатели доставали из-под завалов.

Также в понедельник, 3 ноября, военные российской оккупационной армии атаковали Днепр. В результате обстрела, разрушениям подверглось одно из предприятий города, также известно о пострадавшем.

Как писал OBOZ.UA, 1 ноября российские захватчики снова атаковали Днепропетровскую область. Под удар попало несколько населенных пунктов области. Известно о гибели четырех человек в Самаровском районе, среди них – мальчики 11 и 14 лет.

