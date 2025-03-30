Горело так, что было видно из космоса: защитники показали уничтожение вражеских броневиков. Видео

Украинские пограничники устроили настоящую "охоту" на российских захватчиков в Харьковской области. "Кошмарили" оккупантов пилоты РУБпАК "Феникс" бригады ГПСУ "Помста".

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Благодаря результативным ударам пограничников россияне потеряли 5 бронемашин и полевые склады. Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

"Впечатляющие результаты работы пилотов "Феникса" на Харьковщине! Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" уничтожили 5 вражеских броневиков и полевые склады. Горело так, что даже из космоса было видно!" – указано в сообщении ГПСУ.

Пограничники также опубликовали видеокадры, зафиксировавшие эффектные удары и их последствия для захватчиков.

Напомним, всего за неделю с 23 по 30 марта общие потери врага в живой силе составили 10,5 тысячи оккупантов. Также россияне недосчитались более 2,5 тысячи единиц военной техники и вооружений.

Также сообщалось, что в ходе ночного рейда по той же Харьковщине пограничники уничтожили 9 единиц техники и 6 укреплений врага.

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