Город, который 'стерла' армия России: как выглядит 'русский мир' в Доброполье. Фото

Российская оккупационная армия продолжает сеять хаос и разруху в Украине. Самые существенные разрушения захватчики принесли в Донецкую область.

В сети показали, как с приходом "русского мира" выглядит Доброполье. Фото разрушенного города в Telegram опубликовал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Последствия вторжения РФ

Город Доброполье, который долгое время считался относительно тыловым, в начале 2026 года превратился в одну из самых горячих точек в тылу Покровского направления. В результате систематических российских обстрелов с применением авиабомб, ракет и FPV-дронов, город несет тяжелые потери в инфраструктуре и жилом секторе.

Ситуация в городе резко обострилась в феврале 2026 года. По сообщениям Донецкой областной прокуратуры и местных властей, оккупанты стали систематически обстреливать город управляемыми авиабомбами. Кроме того, россияне теперь достают к Доброполью FPV-дронами.

Российские войска планомерно уничтожают логистику и социальную инфраструктуру города, при чем продолжают цинично оправдывать боевые действия "защитой русскоязычного населения".

По состоянию на середину февраля в Доброполье повреждены десятки многоэтажных домов и частных домостроений. В некоторых районах зафиксированы прямые попадания, приведшие к обрушению целых подъездов.

Из-за постоянных атак на энергосистему в Доброполье и окрестных поселках наблюдаются длительные перебои со светом. Кроме того, оккупанты используют тактику дистанционного минирования дорог вокруг Доброполья и атакуют гражданский транспорт дронами, пытаясь парализовать сообщение.

Напомним, ночью 15 февраля российская оккупационная армия снова терроризировала Одессу обстрелами. Вследствие вражеской атаки в городе начался сильный пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ ударили по Запорожью. В результате атаки врага ранены по меньшей мере три человека. На месте прилета вспыхнул пожар.

