Горячее всего на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где пытаются прорваться оккупанты. Карта

За прошедшие сутки, 18 августа, на фронте было зафиксировано 145 прямых боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском и Торецком направлениях, где враг активно наступал.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 19 августа. По уточненной информации, за вчера противник нанес пять ударов восемью ракетами и совершил 79 авиаударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 106 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, было зафиксировано более 4600 обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Голышевское, Юнаковка, Басовка, Белополье Сумской области; Малая Волчья, Старица, Купянск-Узловой, Чернещина Харьковской области; Дачное, Новое, Дружба, Торецк, Нелиповка, Нью-Йорк, Воздвиженка, Тарасовка, Калиново, Михайловка, Александрополь, Константиновка, Макаровка, Шевченко, Большая Новоселка Донецкой области; Долинка, Каменское Запорожской области; Львов, Николаевка Херсонской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники (ОВТ) противника. Было поражено:

одну артиллерийскую систему,

два средства противовоздушной обороны (ПВО),

три пункта управления,

четыре радиолокационные станции (РЛС),

еще два важных объекта оккупантов.

На Харьковском направлении состоялось три боя вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз, наши защитники отбивали штурмы у Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло 20 боеприкосновений, в том числе возле Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении зафиксировано два боя у Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении велось 14 боев в районах Григоровки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза вблизи Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши воины отразили 45 штурмов в районах Воздвиженки, Калинового, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Птиче, Новогродовки, Заветного, Нудного и Михайловки. Наибольшее количество атак было возле Воздвиженки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак вблизи Парасковеевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики четырежды наступали в сторону Водяного и Раздольного.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре штурма позиций украинских подразделений, но безуспешно.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка оставалась без изменений. На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг продолжает свое военное присутствие и совершает минометные и артиллерийские обстрелы с территории РФ.

Украинские воины наносят значительные потери врагу вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек, уничтожены пять танков, 15 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, два средства ПВО, 57 БПЛА, пять крылатых ракет, 55 автомобилей и 17 единиц специально техники.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам российских оккупационных войск на захваченных украинских территориях, а также на территории государства-агрессора. В течение двух недель (с 5 по 18 августа) у захватчиков было отменено по меньшей мере семь баз и штабов и четыре склада с вооружением.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 августа воины ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области РФ. На объекте оккупанты хранили нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии.