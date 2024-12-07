Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

За прошедшие сутки, 6 декабря, на линии фронта произошло 177 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях.

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Тем временем, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления вражеской армии, били и по районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники РФ. О ситуации рассказали в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также десять авиаударов, сбросив 36 КАБ. Кроме этого, произвел около 4000 обстрелов, из них 143 – из реактивных систем залпового огня.

Российские войска наносили авиаудары по населенным пунктам Новоегоровка, Константинополь, Дачное, Отрадное, Запорожье, Новопавловка и Новоселка.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления", – рассказали в Генштабе

На Харьковском направлении вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Девять боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного.

По уточненной информации, враг атаковал 14 раз недалеко от Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов на Лиманском направлении.

Вблизи населенных пунктов Белая Гора и Ступочки на Краматорском направлении за сутки произошло пять боестолкновений.

На Торецком направлении россияне атаковали девять раз неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 48 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Желтое и Чумацкое.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 35 раз происходили атаки вблизи Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дачного и Дальнего.

Наши защитники отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка на Времьевском направлении.

Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на наши позиции в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники отразили 14 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1300 человек.

Также наши воины обезвредили 99 единиц военной техники и вооружения врага: 17 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, два средства ПВО, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня и 49 автомобилей.