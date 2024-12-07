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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

За прошедшие сутки, 6 декабря, на линии фронта произошло 177 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях.

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Тем временем, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления вражеской армии, били и по районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники РФ. О ситуации рассказали в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также десять авиаударов, сбросив 36 КАБ. Кроме этого, произвел около 4000 обстрелов, из них 143 – из реактивных систем залпового огня.

Российские войска наносили авиаудары по населенным пунктам Новоегоровка, Константинополь, Дачное, Отрадное, Запорожье, Новопавловка и Новоселка.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления", – рассказали в Генштабе

На Харьковском направлении вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

Девять боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

По уточненной информации, враг атаковал 14 раз недалеко от Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов на Лиманском направлении.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

Вблизи населенных пунктов Белая Гора и Ступочки на Краматорском направлении за сутки произошло пять боестолкновений.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

На Торецком направлении россияне атаковали девять раз неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

На Покровском направлении наши защитники отразили 48 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Желтое и Чумацкое.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 35 раз происходили атаки вблизи Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дачного и Дальнего.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

Наши защитники отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка на Времьевском направлении.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на наши позиции в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

На Курщине украинские защитники отразили 14 атак российских захватчиков.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1300 человек.

Также наши воины обезвредили 99 единиц военной техники и вооружения врага: 17 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, два средства ПВО, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня и 49 автомобилей.

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