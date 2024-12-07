Потери России в войне достигли почти 752 тыс: за сутки ВСУ отминусовали 1300 оккупантов – Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки, 6 декабря, снизили численность российской армии на 1300 оккупантов. Общие боевые потери РФ в живой силе практически достигли 752 тысяч человек.

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Также защитники уничтожили почти сотню единиц военной техники и вооружений врага. Обновленные данные по потерям России в войне обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки Россия потеряла 1300 своих военнослужащих. Вместе с ними общие боевые потери государства-агрессора за время полномасштабного вторжения достигли 751 910 человек.

Также уничтожены 99 единиц военной техники и вооружений армии российского диктатора Владимира Путина.

Если танков накануне россияне не теряли (их, как и по состоянию на вчера, в общей сложности уничтожено 9514), то "демилитаризацию" 17 российских боевых бронированных машин (19535), 12 артиллерийских систем (21055) и двух средств ПВО (1022) украинские воины обеспечили.

Не изменилось также общее количество уничтоженных российских РСЗО (1253), самолетов (369), вертолетов (329) и крылатых ракет (2857). А вот 19 БПЛА оперативно-тактического уровня (20042) накануне свое отлетали.

До сих пор неизменным остается общее количество потопленных или поврежденных кораблей и катеров (28), а также подлодок (1).

И если выбить несколько единиц вражеской спецтехники (3633) украинским защитникам накануне не удалось, то количество автомобильной техники (30948) в распоряжении оккупантов они уменьшили на 49 единиц за сутки.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ провели успешную операцию на Кураховском направлении. В ходе одного боя было ликвидировано 27 оккупантов и две вражеские бронемашины.

Также в Силах обороны рассказали, как РФ уничтожает свои резервы на Времьевском направлении. В течение определенного времени захватчики могут проводить штурмы каждый день, однако впоследствии они выдыхаются, после чего количество штурмов уменьшается в течение 3-4 дней.