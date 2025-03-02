Горячо под Покровском, Торецком и на Курщине: в Генштабе отчитались о боях. Карта

В субботу, 1 марта, российские захватчики 97 раз начинали бои против защитников Украины. Активнее всего враг действовал на Покровском направлении – там наши позиции он штурмовал 27 раз.

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Сводкой о прошедших сутках на передовой поделился утром в воскресенье (1103 день полномасштабной войны) Генеральный штаб ВС Украины. "Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери", – заявили в ведомстве.

Всего за 1 марта агрессор нанес два ракетных и 99 авиационных удара (две ракеты + 146 КАБ). Зафиксировано более 5200 вражеских обстрелов, в том числе 180 из реактивных систем залпового огня. Также российская армия применила 3067 дронов-камикадзе.

Авиаудары произошли в районах таких населенных пунктов: Охримовка, Макарово, Гранов, Богуславка, Бугаевка, Боровая, Константиновка, Торецк, Новопавловка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Гродовка, Родинское, Богатырь, Комар, Шевченко, Терново, Гуляйполе, Степногорск, Зализничное, Пятихатки, Антоновка, Николаевка.

Украинские ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления и четыре артиллерийские системы противника.

На Купянском направлении агрессор выполнил три наступательных действия возле Новоосинового и Загрызового и получил отпор.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Ямполевка, Макеевка и в направлении Екатериновки.

На Торецком направлении было 15 атак в районах Крымского, Дачного, Торецкого, Дилиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 27 штурмовых действий в сторону Новой Полтавки, Тарасовки, Елизаветовки, Проминя, Котляровки, Надеевки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки, Улаков.

На Новопавловском направлении противник совершил 11 атак вблизи Константинополя, Бурлацкого и Скудного.

На Гуляйпольском направлении ВС РФ трижды атаковали в районах Привольного и Чаривного.

На Ореховском направлении – атаковали четыре раза (в районах Пятихаток, Нестерянки, Каменского).

На Приднепровском направлении наши воины успешно отразили одну атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Харьковском, Северском и Краматорском направлениях в прошедшие сутки захватчики наступательных действий не проводили.

Что касается Курской операции, то в субботу там произошло 16 штурмовых действий захватчиков, 31 авиаудар (с применением 47 КАБ) и 440 обстрелов (из них четыре – из РСЗО).

Всего 1 марта потери оккупантов составили 1110 человек + восемь танков, 25 боевых бронированных машин, 51 артсистема, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, 192 БПЛА оперативно-тактического уровня, 117 авто и пять единиц спецтехники.

Как ранее писал OBOZ.UA, эксперты проекта DeepState считают, что российская армия теряет темпы наступления в Украине. В течение февраля 2025 года противник оккупировал 192 кв. км украинской земли.

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