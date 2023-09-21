Гостиница, базар, СТО и общежитие: оккупанты похвастались 'высокоточными' ударами по 'военным объектам' в Украине

Российские пропагандисты в сети хвастают новой масштабной атакой на Украину, вследствие которой есть погибшие и раненые, разрушены гражданские здания, в том числе СТО, гостиница и базар. Путинисты радуются, что дроны и ракеты страны-агрессора якобы поразили "военные и инфраструктурные объекты" в "Киеве и девяти областях".

В частности, пропагандисты выдали карту ударов и заявили, что атаки ракет и дронов-камикадзе "Герань-2" в Киеве и области поразили "предположительно, склад ВСУ". В действительности известно, что ПВО сбила все цели в столице, но из-за падения вражеских снарядов были ранены семь человек, в том числе 9-летняя девочка.

А на Киевщине вследствие российской атаки пострадали два человека. Упавшие обломки повредили частные дома и предприятия.

Кроме того, в РФ радуются, что украинские власти подтвердили прилет по промобъектам в Дрогобыче на Львовщине, где, по словам пропагандистов, "находятся машиностроительные и нефтеперерабатывающие заводы".

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В комментариях россияне требуют больше ударов по Украине, причем многие из них жалуются, что оккупанты сами несут потери от украинских воздушных атак.

В частности, их интересует, что же произошло с военными самолетами на аэродроме в Саках, по которому ночью ВМС и СБУ нанесли масштабный огневой удар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Рано утром 21 сентября РФ устроила массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ривненской областях и Киеве сработала ПВО, в Харькове и на Львовщине есть прилеты.

– В Черкассах вследствие ракетного удара повреждена гостиница. Вспыхнул пожар, также огонь охватил торговые павильоны на рынке. Местные власти заявили о десяти пострадавших, несколько человек оказались под завалами.

– В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов, враг ударил ракетами С-300. Пострадали два человека.

– В Ривне также прогремели взрывы, зафиксированы прилеты. В части города пропал свет.

– В Херсоне под вражеский огонь попали жилые кварталы, два мирных жителя погибли, также есть раненые.

– В Киеве от падения обломков вражеских ракет пострадала 9-летняя Альбина. Медики зашили ей две рваные раны.

– Массированную атаку страна-агрессор цинично совершила в Международный день мира – день глобального прекращения огня и отказа от насилия.

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