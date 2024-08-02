"Готовим новые и совершенно современные решения": Зеленский провел ряд совещаний с силовиками. Видео

В Украине готовят инновационные решения для войска, которые уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений. Скоро эти инициативы будут представлены обществу.

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Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам. Он сообщил, что 2 августа провел много совещаний, в том числе с представителями Министерства обороны о нововведениях для уменьшения бюрократии. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Утром доклад о фронтовой ситуации представил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. Особенно внимательно – о Покровском направлении, где идут самые жесткие бои и где требуются нашие наиболее усиленные ответы оккупанту.

"Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении – все наши воины, которые сохраняют устойчивость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы, во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны", – сказал президент.

Он добавил, что внимание не уменьшалось и к другим участкам фронта. "Я благодарен каждому и каждой, чья храбрость в полной мере работает на Украину", – подчеркнул Зеленский.

Еще один доклад был от начальника Главного управления разведки МО Кирилла Буданова. Однако детали не будут публичными, указал глава государства.

"Докладывал также министр обороны [Рустем] Умеров, в частности, о нашем сотрудничестве с Турцией. Среди прочего – о строительстве наших корветов для Украины: это наше сотрудничество мы будем продолжать", – сообщил Зеленский.

Также 2 августа доклады представили и МИД, и международники ОП относительно наших особых внешнеполитических возможностей. Задача минимум – держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку для Украины и оказывать действительно эффективную адвокацию украинских потребностей.

"Украинцы в этой войне выстояли и смогли уже так много, потому что не только внутри государства объединились, но уже годами удерживают единство мира ради правильной цели – и ради Украины, и ради всего того, что делает этот наш мир человечным и способным побеждать зло. Наше единство должно сохраняться и дальше – всех здесь, в Украине, всех в Европе и мире, кто ценит Украину, кто ценит жизнь. Уже в августе мы готовим новости по поводу большей консолидации и нашего народа, и всех в мире, кто нам помогает. Но для этого нужно, чтобы еще поработало и правительство, и Верховная Рада в августе", – сказал президент.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по словам бригадного генерала Андрея Гнатова, командующего Объединенными силами ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", сейчас очень напряженная ситуация на Покровском, Кураховском, Торецком, Купянском направлениях, возле Часова Яра и Волчанска.

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