"Готовы должны быть все": в бригаде "Хижак" показали, как готовятся сбивать FPV-дроны. Фото

Российские захватчики несколько меняют тактику на поле боя и, в частности, пытаются больше использовать FPV-дроны. Однако украинские защитники готовы к этому. На вражеские беспилотники в украинском воздушном пространстве охотятся не только мобильные силы противовоздушной обороны, но и все военнослужащие в составе Сил обороны страны.

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Вражеских FPV "в небе становится все больше, поэтому готовы должны быть все", отмечают в бригаде "Хижак". Здесь военные готовятся сбивать БПЛА оккупантов, в том числе из стрелкового оружия.

Серьёзная угроза

"Для артиллеристов бригады "Хижак" вражеские FPV представляют большую угрозу, поскольку россияне тщательно выслеживают нашу технику. Поэтому на полигоне мы отрабатывали стрельбу по дронам. Тренировки помогают не растеряться, когда вражеский FPV внезапно оказывается над позицией, и уничтожить его", – рассказали в бригаде и показали, как именно тренируются.

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Но, судя по опубликованным фотографиям, бойцы бригады "Хижак" охотятся на вражеские дроны не только с помощью стрелкового оружия.

Ранее OBOZ.UA показывал видео, как именно бойцы указанной бригады уничтожают прямо в воздухе технику оккупантов.

Бригада "Хижак"

"Хижак" – сводная стрелковая бригада Департамента патрульной полиции, предназначенная для выполнения боевых задач по отражению вооруженной агрессии против Украины в зоне ведения боевых действий.

Первое подразделение украинских защитников в составе патрульной полиции было создано ещё в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину. Отряд полиции "Хижак" принимал участие в боях за Николаев, Баштанку, Снигуривку Березнегуватского района, форсировал реку Ингулец вместе с другими Вооруженными силами Украины, и т. д.

В 2024 году отряд был реорганизован в стрелковую бригаду, имеющую собственную пехоту, медиков, разведывательную роту, минометчиков и разнообразную боевую технику. А САУ 2С22 "Богдана" появились у артиллеристов бригады "Хижак" в апреле 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска изменили характер атак на Приднепровском направлении, существенно сократив артиллерийские обстрелы и практически прекратив штурмовые действия. Вместо этого оккупанты все активнее применяют ударные беспилотники и тактическую авиацию, в частности управляемые авиабомбы.

В то же время украинские военные продолжают уничтожать российскую технику, артиллерию и средства РЭБ, а также затрудняют вражескую логистику.

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