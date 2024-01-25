Говорили о ситуации на фронте и рисках безопасности: Залужный провел переговоры с начальником Генштаба ВС Польши

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой. В ходе беседы военные обсудили ситуацию на фронте, а также риски безопасности.

Видео дня

Об этом Залужный сообщил 25 января в своем Telegram-канале. "Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают удерживать районы обороны и уничтожать живую силу и технику оккупантов", – говорится в сообщении.

По словам Залужного, речь шла также о рисках безопасности и возможном взаимодействии в контексте украинско-польского сотрудничества. В частности, вопросах подготовки украинских военных в Польше и обмена боевым опытом.

"Пригласил генерала Кукулу в Украину совместно поработать в бригадах и на пунктах управления. Также проинформировал, как мы противодействуем вражеским ракетным ударам. В этом контексте усиление способностей украинской системы ПВО сверхважно. Спасибо польским партнерам за поддержку и помощь. Вместе – к победе!" – заявил Залужный.