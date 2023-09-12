"Говорили только о фронте": Зеленский собрал военный кабинет для обсуждения контрнаступления и обеспечения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября провел совещание военного кабинета. Он сообщил, что темы касались исключительно фронта.

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"Продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", – рассказал глава государства. Соответствующий пост он обнародовал на своем канале в Telegram.

Зеленский отметил, что совещание прошло в узком кругу людей и с узким кругом вопросов.

Также участники обсудили подготовку к встречным действиям врага. "Возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях", – написал президент.

Добавим: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, что 11 сентября ВС РФ пытались прорвать украинскую оборону в районе Клещиевки, что под Бахмутом. Также подобные попытки враг предпринял вблизи Орехово-Василевки Донецкой области и Новоселовского Луганской области.

Детальнее о ситуации на фронте можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В обращении к гражданам вечером 11 сентября Владимир Зеленский призвал украинцев быть сосредоточенными на обороне государства так же, как и в первые дни полномасштабного российского вторжения.

– Ранее в интервью CNN президент Украины сказал, что нашей армии нужны тактические баллистические ракеты ATACMS.

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