'Говорить о стагнации пока преждевременно': Селезнев объяснил, что происходит на фронте. Карта

В последнее время российская оккупационная армия существенно снизила количество атак на фронте. В то же время на некоторых направлениях интенсивность боевых действий остается на прежнем уровне, поэтому говорить в целом о стагнации пока преждевременно.

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Некоторое снижение активности может быть связано с тем, что противник понес серьезные потери и требует краткосрочной оперативной паузы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, динамика на поле боя отличается определенной сегментированностью. В частности, на большинстве участков фронта в Донецкой области противник не уменьшает количество атак.

"Говорить о том, что наступательный потенциал российской армии выхолощен, я бы не стал. Возможно, некоторое снижение активности может быть связано с тем, что противник понес серьезные потери и сейчас требует хотя бы краткосрочной оперативной паузы, но количество боевых столкновений по-прежнему немалое. Следовательно, говорить о стагнации на поле боя пока преждевременно", – заявил Селезнев.

В то же время эксперт добавил, что некое уменьшение боевых столкновений позволит украинским войскам провести мероприятия по ротации подразделений, длительно находящихся на передовой. Также это время позволит подтянуть дополнительные силы, средства и ресурсы для подразделений, выполняющих боевые задания.

"То есть фактор оперативной паузы был бы благоприятен для нас. Но этой оперативной паузы нет. Мы ждали ее в начале октября прошлого года, но этого не произошло. 80 боевых столкновений – это тоже очень много. Безусловно, это не 250, как было в середине ноября прошлого года, однако это 80 боевых столкновений. Многие участки фронта продолжают быть достаточно активными", – объяснил военный эксперт.

Напомним, Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении на фоне продолжающихся наступательных операций российских войск в этом районе. Успехи защитников подтверждаются геолокационными кадрами, тогда как некоторый заявленный пропагандистами прогресс оккупантов не находит доказательств.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно с позиций оккупантов под Покровском дезертировала целая группа российских горе-штурмовиков. В частности, из передовой сбежали не менее восьми оккупантов – бывших зэков, служивших в 1437-м самоходно-артиллерийском полку армии РФ.

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