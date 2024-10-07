"Говорят, что мы свои, но на убой бросают первыми": крымчан заманивают служить в ФСБ и отправляют воевать в российское приграничье

В оккупированном Крыму российские захватчики делают все, чтобы сломить малейшее сопротивление местных жителей и сделать их соучастниками военных преступлений. За последний месяц на полуострове возросло количество могил "участников СВО", а погранслужба ФСБ внезапно объявила набор в свои ряды.

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Подробнее о том, с чем это связано, – в материале OBOZ.UA.

Неожиданный набор

В конце сентября, наверное, все крупные российские Telegram-каналы и Z-паблики опубликовали информацию о наборе кандидатов для прохождения службы в Пограничном управлении ФСБ России по "Республике Крым". Среди условий – отсутствие у претендента гражданства иного государства, а также близких родственников, которые живут за пределами территории РФ.

"Интересно, где Крым возьмет столько не имеющих гражданства второго государства, когда поголовно у всех крымчан есть гражданство Украины, а рожденным в России крымчанам всего лишь 10 лет (именно столько времени оккупирован врагом полуостров. – Ред.)?" – стали удивленно писать в комментариях.

Как бы то ни было, но набор действительно продолжается, причем ускоренными темпами. Местные жители считают, что это связано с операцией Сил обороны Украины в Курской области РФ, где срочники-пограничники массово сдавались в плен. Теперь же идет речь именно о наборе на контрактную службу.

По словам собеседника OBOZ.UA на оккупированном полуострове, желающих идти служить в ПС ФСБ очень мало. И для этого есть несколько причин.

"Несмотря на то что наш полуостров уже много лет в оккупации, многие тут ждут Украину. Люди вынуждены были "принять" российские паспорта, иначе никак – лишишься своего жилья, медпомощи и т. д., но взглядов своих не изменили. И ведь это целые семьи. Например, если ребенку на момент оккупации было 14-15 лет, он уже все понимал. И сегодня, в свои 24-25, он не пойдет добровольно служить в ФСБ", – говорит житель АРК.

Что касается той категории местных жителей, которая считает Крым "российским", то и они не особо рвутся служить.

"Зарплаты у пограничников очень маленькие. Например, на гражданке водитель, который развозит хлеб, получает около 70 тысяч рублей – это минимум на 30 тыс. больше зарплаты молодого пограничника. При этом водитель спит дома, не рискует жизнью и не выполняет глупые приказы", – поделился наш собеседник.

Еще один момент – сотрудников пограничной службы ФСБ привлекают к выполнению контртеррористических задач, а также "специальной военной операций". Но пограничники, в отличие, например, от военнослужащих ВС РФ, никаких "надбавок" не имеют – их зарплата остается прежней. При этом контрактник российских оккупационных войск получает как минимум 200 тыс. в месяц – и это не учитывая единовременной выплаты, которая может доходить до двух миллионов. Разница, как говорится, налицо.

По словам крымчанина, в ФСБ претендентов убеждают, что они якобы будут проходить службу именно на полуострове, но в это никто не верит. "Люди же не дураки, понимают, что происходит. Даже те, кто на стороне России, умирать не хотят", – добавил он.

Местные жители также считают, что активизировавшийся набор в погранслужбу ФСБ в Крыму с такими невыполнимыми условиями может быть использован российскими спецслужбами для вербовки, в том числе и на "СВО".

Из оккупации – на войну

Тем временем за последний месяц на полуострове заметно увеличилось количество захоронений военнослужащих оккупационных войск. В частности, на центральном городском кладбище Симферополя "Абдал-1", на отдельной "военной" аллее, их уже 60. И оккупационная власть не сообщает данных о павших местных жителях, обстоятельствах и месте их гибели.

Но лидерами по количеству "похоронок" стали Керчь и Севастополь. Немалая их часть относится к 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ. Почти все ее военнослужащие были убиты на территории Курской области России, где с августа продолжается наступательная операция ВСУ.

По данным Представительства президента Украины в АРК, на полуострове захоронен как минимум 1231 солдат российской армии. 776 из них, вероятно, были гражданами Украины. Но количество погибших может быть больше, так как Россия скрывает реальные потери.

Также подтверждено попадание в плен не менее 40 военнослужащих российских оккупационных войск из аннексированного Крыма.

Не утихает и насильственная мобилизация. Например, жители оккупированных Евпатории и Джанкоя сообщили, что российские захватчики, прикрываясь "антитеррористическими учениями", активно ищут мужчин призывного возраста для отправки на войну против Украины.

"Говорят, что мы "свои", но на убой отправляют первыми" – пишут в социальных сетях крымчане. И такая ситуация повсеместно на оккупированных территориях – например, на Донбассе.

"Задача российских захватчиков – использовать местный ресурс, "замазать" их в военных преступлениях, чтобы не было пути назад. А если погибнут – не страшно. Территорию заселят приезжими россиянами и таким образом "разбавят" украинцев. Не зря ведь путинский режим запустил несколько программ по переселению", – поделился собеседник OBOZ.UA в разведке.

Это понимают и жители оккупированных территорий. Правда, не все...