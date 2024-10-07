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"Говорят, что мы свои, но на убой бросают первыми": крымчан заманивают служить в ФСБ и отправляют воевать в российское приграничье

Олег Шевченко
War
4 минуты
4,6 т.
оккупация Крым

В оккупированном Крыму российские захватчики делают все, чтобы сломить малейшее сопротивление местных жителей и сделать их соучастниками военных преступлений. За последний месяц на полуострове возросло количество могил "участников СВО", а погранслужба ФСБ внезапно объявила набор в свои ряды.

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Подробнее о том, с чем это связано, – в материале OBOZ.UA.

Неожиданный набор

В конце сентября, наверное, все крупные российские Telegram-каналы и Z-паблики опубликовали информацию о наборе кандидатов для прохождения службы в Пограничном управлении ФСБ России по "Республике Крым". Среди условий – отсутствие у претендента гражданства иного государства, а также близких родственников, которые живут за пределами территории РФ.

"Говорят, что мы свои, но на убой бросают первыми": крымчан заманивают служить в ФСБ и отправляют воевать в российское приграничье

"Интересно, где Крым возьмет столько не имеющих гражданства второго государства, когда поголовно у всех крымчан есть гражданство Украины, а рожденным в России крымчанам всего лишь 10 лет (именно столько времени оккупирован врагом полуостров. – Ред.)?" – стали удивленно писать в комментариях.

"Говорят, что мы свои, но на убой бросают первыми": крымчан заманивают служить в ФСБ и отправляют воевать в российское приграничье

Как бы то ни было, но набор действительно продолжается, причем ускоренными темпами. Местные жители считают, что это связано с операцией Сил обороны Украины в Курской области РФ, где срочники-пограничники массово сдавались в плен. Теперь же идет речь именно о наборе на контрактную службу.

"Говорят, что мы свои, но на убой бросают первыми": крымчан заманивают служить в ФСБ и отправляют воевать в российское приграничье

По словам собеседника OBOZ.UA на оккупированном полуострове, желающих идти служить в ПС ФСБ очень мало. И для этого есть несколько причин.

"Несмотря на то что наш полуостров уже много лет в оккупации, многие тут ждут Украину. Люди вынуждены были "принять" российские паспорта, иначе никак – лишишься своего жилья, медпомощи и т. д., но взглядов своих не изменили. И ведь это целые семьи. Например, если ребенку на момент оккупации было 14-15 лет, он уже все понимал. И сегодня, в свои 24-25, он не пойдет добровольно служить в ФСБ", – говорит житель АРК.

Что касается той категории местных жителей, которая считает Крым "российским", то и они не особо рвутся служить.

"Зарплаты у пограничников очень маленькие. Например, на гражданке водитель, который развозит хлеб, получает около 70 тысяч рублей – это минимум на 30 тыс. больше зарплаты молодого пограничника. При этом водитель спит дома, не рискует жизнью и не выполняет глупые приказы", – поделился наш собеседник.

Еще один момент – сотрудников пограничной службы ФСБ привлекают к выполнению контртеррористических задач, а также "специальной военной операций". Но пограничники, в отличие, например, от военнослужащих ВС РФ, никаких "надбавок" не имеют – их зарплата остается прежней. При этом контрактник российских оккупационных войск получает как минимум 200 тыс. в месяц – и это не учитывая единовременной выплаты, которая может доходить до двух миллионов. Разница, как говорится, налицо.

По словам крымчанина, в ФСБ претендентов убеждают, что они якобы будут проходить службу именно на полуострове, но в это никто не верит. "Люди же не дураки, понимают, что происходит. Даже те, кто на стороне России, умирать не хотят", – добавил он.

Местные жители также считают, что активизировавшийся набор в погранслужбу ФСБ в Крыму с такими невыполнимыми условиями может быть использован российскими спецслужбами для вербовки, в том числе и на "СВО".

Из оккупации – на войну

Тем временем за последний месяц на полуострове заметно увеличилось количество захоронений военнослужащих оккупационных войск. В частности, на центральном городском кладбище Симферополя "Абдал-1", на отдельной "военной" аллее, их уже 60. И оккупационная власть не сообщает данных о павших местных жителях, обстоятельствах и месте их гибели.

Но лидерами по количеству "похоронок" стали Керчь и Севастополь. Немалая их часть относится к 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ. Почти все ее военнослужащие были убиты на территории Курской области России, где с августа продолжается наступательная операция ВСУ.

По данным Представительства президента Украины в АРК, на полуострове захоронен как минимум 1231 солдат российской армии. 776 из них, вероятно, были гражданами Украины. Но количество погибших может быть больше, так как Россия скрывает реальные потери.

"Говорят, что мы свои, но на убой бросают первыми": крымчан заманивают служить в ФСБ и отправляют воевать в российское приграничье

Также подтверждено попадание в плен не менее 40 военнослужащих российских оккупационных войск из аннексированного Крыма.

Не утихает и насильственная мобилизация. Например, жители оккупированных Евпатории и Джанкоя сообщили, что российские захватчики, прикрываясь "антитеррористическими учениями", активно ищут мужчин призывного возраста для отправки на войну против Украины.

"Говорят, что мы "свои", но на убой отправляют первыми" – пишут в социальных сетях крымчане. И такая ситуация повсеместно на оккупированных территориях – например, на Донбассе.

"Задача российских захватчиков – использовать местный ресурс, "замазать" их в военных преступлениях, чтобы не было пути назад. А если погибнут – не страшно. Территорию заселят приезжими россиянами и таким образом "разбавят" украинцев. Не зря ведь путинский режим запустил несколько программ по переселению", – поделился собеседник OBOZ.UA в разведке.

Это понимают и жители оккупированных территорий. Правда, не все...