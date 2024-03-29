Граждан Казахстана внезапно призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области: с чем связано

Посольство республики Казахстан в Украине призвало граждан Казахстана рассмотреть возможность покинуть Одесскую и Харьковскую области. Казахские дипломаты связали свой призыв "с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью" в указанных областях.

Посольство никак не обозначило, какая конкретно напряженность растет. Очевидно, речь идет о усилившихся в последнее время российских обстрелах. "В то же время посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и своевременно уходить в укрытие", - отметили в учреждении.

Для выезда из Украины в Казахстан посольство предложило воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее – коммерческим авиасообщением. При выезде через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 28 марта, страна-агрессор РФ запустила БПЛА по Украине. В частности, в Киевской и Черкасской работала противовоздушная оборона. Также в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

В 12 часов дня 28 марта враг также поднимал "МиГи" из "Саваслейки". Но о пусках ракет тогда не сообщалось.

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