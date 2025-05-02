Граждане Того попали в плен ВСУ: Россия заманила их обманом на войну

Украинские защитники взяли в плен нескольких граждан, что воевали в рядах армии российских оккупантов. Дипломаты нашего государства предоставили соответствующую информацию властям указанной западноафриканской страны, и теперь там хотят "пролить свет на эту ситуацию".

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В Министерстве иностранных дел Того утверждают, что речь идет о студентах их страны. Они уехали из Того якобы за стипендиями, предложенными базирующимися в России организациями.

"Тоголезские власти недавно были проинформированы о случаях захвата и удержания граждан Того, участвовавших в военных операциях вместе с российскими вооруженными силами в рамках текущего конфликта", – отмечается в релизе тоголезского министерства.

Власти западноафриканской страны призвали своих граждан быть бдительнее.

"В связи с этой тревожной ситуацией министерство призывает всех граждан, особенно молодых людей, желающих учиться за границей, быть крайне бдительными. Оно призывает их проверять достоверность предложений о предоставлении стипендий перед тем, как брать на себя какие-либо обязательства", – заявили в министерстве Того.

Что касается уже плененных в Украине "студентов", власти пообещали "активно сотрудничать с рядом дипломатических партнеров, чтобы пролить свет на эту ситуацию". Также МИД Того хочет "оказать необходимую помощь пострадавшим".

Республика Того (бывшая немецкая, а затем британская и французская колония) расположена на западе Африки, граничит с Ганой, Бенином и Буркина-Фасо. Того признала независимость Украины в ноябре 1993 года, наши страны установили дипломатические отношения в сентябре 1999.

Это далеко не первый случай, когда украинские защитники пленяют темнокожих солдат армии страны-агрессора. Как отмечают наши воины, в большинстве своем такие "наемники" сами сдаются в плен при первой возможности.

Так, на Кураховском направлении фронта бойцы 33-й отдельной механизированной бригады взяли в плен темнокожего солдата, буквально умолявшего о пощаде украинского оператора дрона. Соответствующее видео было сделано воинами 33-ОМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинские бойцы взяли в плен темнокожего российского оккупанта на территории Курской области РФ. Причем, не простого солдата, а командира гранатометного расчета. Видео допроса пленника смотрите здесь.

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