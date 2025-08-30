ГУР МО уничтожило подземный склад взрывчатых веществ в Тульской области РФ: подробности

В ночь на 30 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело успешную операцию на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в городе Алексин, Тульская область. Местные жители сообщали о громких взрывах.

Об этом сообщают источники OBOZ.UA. В частности, был атакован подземный склад взрывчатых веществ.

Отмечается, что на складе хранился пироксилиновый порох – бездымный порох, который используется в боеприпасах стрелкового оружия, артиллерийских системах и отдельных ракетных двигателях.

Уничтожение этого склада серьезно ослабляет потенциал российского военно-промышленного комплекса в изготовлении боеприпасов.

Местные жители отмечают, что слышали громкие взрывы, после которых к месту происшествия прибыла техника пожарных и кареты скорой помощи. Власти РФ пока не предоставляли официальных комментариев относительно масштаба разрушений или жертв среди персонала.

Стоит отметить, что это лишь одна из ряда операций по нейтрализации потенциальных угроз российского ВПК, и они продолжаются по всей территории РФ и даже за ее пределами.

Что предшествовало

Утром стало известно, что в городе Алексин Тульской области России прогремели серии взрывов. В результате атаки пострадал важный химзавод для оборонки кремлевского диктатора Владимира Путина.

В ноябре 2024 года во время ночной атаки дронов на химический завод в Тульской области России получил серьезные повреждения Алексинский химкомбинат, который специализируется на производстве пороха. Тогда комбинат атаковали по меньшей мере 13 беспилотников, что привело к значительным разрушениям и пожару. Персонал предприятия срочно эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на субботу, 30 августа, дроны атаковали Краснодарский край и Самарскую область РФ. Громко было в Краснодаре и Сызрани – там под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, на объектах вспыхнул пожар.

Ночью 28 августа в нескольких российских регионах прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Целью ударов в очередной раз стали нефтеперерабатывающие заводы. Взрывы прогремели на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области и Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

