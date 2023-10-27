ГУР: спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против Умерова

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило, что спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова. Представители страны-агрессора тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине.

Таким образом, они хотят дискредитировать Украину на международной арене, обвинив в продаже западного оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Отмечается, что российские спецслужбы уже создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым технологам новую методику нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе.

"В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", – уточнили в ГУР.

Основные фейки из кремлевской методички:

Коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАС;

"Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием";

"Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";

"Открытие Ливаном рынка для украинской сельскохозяйственной продукции используется для незаконной торговли оружием".

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Как пояснили в ГУР, главной целью новой информационной кампании врага по-прежнему является полная остановка поставок вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров.

"ГУР МО Украины предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения вымышленной российскими спецслужбами вредной лжи", – добавили в разведке.

Напомним, в Москву с визитом 26 октября прибыла делегация террористической организации ХАМАС. Также в этот день в столицу РФ прибыл замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, встретившийся с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Это первый случай такого визита с начала конфликта в секторе Газа, и о нем не анонсировали публично. С кем встретится делегация, не уточняется.

Отметим, что Российская Федерация не осудила по поводу террористической атаки на Израиль. Кроме того, Россия традиционно поддерживает отношения с ХАМАСом и не признает эту организацию террористической. Этот визит является первым с начала нового конфликта в секторе Газа, вызванным нападением боевиков движения на Израиль и захватом заложников. По данным Израиля, в результате нападения погибли 23 гражданина РФ.

Напомним, что по состоянию на утро 26 октября жертвами палестино-израильской войны стал 21 гражданин Украины. Еще один человек пропал без вести. Среди погибших и раненых граждан Украины в Израиле и секторе Газа есть дети.

Как сообщал OBOZ.UA, солдаты Армии обороны Израиля ночью в четверг, 26 октября, на танках и пехотой вошли в город Газа. Они пересекли границу в северной части сектора, назвав это "целенаправленным рейдом". Во время этого ночного рейда солдаты обнаружили и нанесли удары по многочисленным боевикам, инфраструктуре террористической группировки и пусковым установкам его противотанковых ракет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Израиля совершить наземную операцию в секторе Газа. По его словам, это "будет ошибкой" для Тель-Авива, которая не будет гарантировать стране безопасность в будущем и только поставит под угрозу жизнь гражданских.

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