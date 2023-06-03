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HIMARS дает огня! В сети показали впечатляющие фото работы установок на Донбассе

Дарья Дурова
War
2 минуты
5,7 т.
HIMARS украинских защитников

В сети появились новые фотографии грозы российских оккупантов – реактивных систем залпового огня HIMARS. Это установки Силы обороны Украины получили от американских партнеров.

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Зрелищные фото выстрелов из HIMARS по врагу были сделаны в Донецкой области. Предварительно – в мае 2023 года. Кадрами в субботу, 3 июня, поделился Telegram-канал "Вартові Еспресо".

HIMARS на вооружении ВСУ
След в небе от ракеты HIMARS

Отметим, что пусковые установки HIMARS заняли почетное место среди топ-целей, которые пытается уничтожить в Украине российская армия. Пропаганда постоянно врет о "поражении" этих реактивных систем залпового огня и в сумме каким-то образом "ликвидировала" их даже больше, чем есть на вооружении ВСУ.

В связи с угрозой, оперативных данных о работе HIMARS украинской стороной раскрывается мало, а местоположение этой военной техники строго засекречено.

Зрелищный выстрел РСЗО HIMARS
Пусковые установки на фронте
HIMARS продолжает работать на фронте
Американские РСЗО в Украине
HIMARS. Российско-украинская война, май 2023 года
Линия фронта в Донецкой области

Как писал OBOZREVATEL:

– Во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области 29 мая произошла результативная двойная "бавовна", в результате которой оккупанты потеряли больше 70 солдат и технику. Россияне обвинил в этом РСЗО HIMARS.

– А в Юрьевке под Мариуполем "бавовну" российским захватчикам могли передать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Предварительно, там могло быть ликвидировано 100 оккупантов и ранено еще 400.

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