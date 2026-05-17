'Хорошая волна наших дипстрайков': Зеленский раскрыл детали атаки по Московскому региону и призвал РФ заботиться о своих НПЗ. Видео

Наши БпЛА 17 мая атаковали Московскую область, обойдя огромное количество российских средств ПВО. Эта атака является четким сигналом агрессору, что "не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа".

Наиболее массовый обстрел центрального региона России прокомментировал президент Владимир Зеленский. Видео его традиционного вечернего обращения к гражданам опубликовано в YouTube пресс-службой ОП.

Война возвращается обратно к тем, кто ее развязал

Президент начал обращение с реакции на взрывы в РФ. Обстрелы вражеского тыла он назвал "дальнобойными санкциями" против Российской Федерации.

Глава государства отметил, что Силы обороны, Служба безопасности и разведка очень масштабно отработали по Московскому региону.

"Хорошая волна наших дипстрайков – обеспечиваем Украине эту возможность. Дистанция до целей в этот раз – более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего. Но украинские дальнобойные шаги уже это преодолевают", – сказал Зеленский.

Он уколол россиян, отметив, что им "надо думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов – в Украине, в Молдове, или в любой другой стране-соседке".

В воскресенье, кроме атак по Московщине, украинские воины также поразили военные объекты на временно оккупированной территории Украины (в частности в АР Крым). Зеленский отметил, что дальнобойность наших ударов "значительно меняет ситуацию и в целом восприятие российской войны в мире".

"Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в достижимости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа – именно против народа", – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил серию ударов по стратегическим объектам в России и на оккупированных территориях. Наши защитники применили отечественные беспилотные комплексы RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint и БАРС-СМ GLADIATOR. Одной из главных целей стало предприятие "Ангстрем" в Московской области, где после атаки зафиксировали пожар.

– В Министерстве обороны Украины отметили, что это была самая масштабная атака на Москву и область за время полномасштабного вторжения.

