'Хорошие результаты': Зеленский рассказал, как дроны защищают украинские города

Президент Владимир Зеленский заявил, что наше государство продолжает работать над производством собственных беспилотников. Воины Сил обороны имеют "хорошие результаты" в применении украинских БПЛА.

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Это защищает населенные пункты нашего государства от вражеских обстрелов. Об этом президент сказал в обращении к украинцам и миру в конце 1131 дня полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский отметил, что есть решение об инвестициях западных партнеров в отрасль производства украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Есть новые решения по инвестициям в нашу оборонную промышленность, в частности на производство украинских дронов. И есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов", – сказал президент.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский недавно отмечал, что после того, как оккупанты изменили высоту применения "Шахедов", наши защитники начали их сбивать FPV-дронами.

Были оперативно созданы тысячи мобильных огневых групп, которые продемонстрировали высокую эффективность. Однако оккупанты адаптировали свою тактику, усовершенствовали дроны и изменили их высоты и способы применения.

Ранее глава государства уже рассказывал, что украинские оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточятся на усовершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону. Для этого требуются дополнительные контракты, финансирование и инвестиции. Военно-политическое руководство страны обещает помощь украинским предпринимателям в этих вопросах.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ получили на вооружение FPV-дрон "Ведьмак". Главная особенность этого беспилотника – высокая скорость, позволяющая ему эффективно преследовать и уничтожать вражескую колесную технику.

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