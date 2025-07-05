Хотят легализовать 'референдумы': оккупанты выдали, что обратились в ООН

Россияне планируют легализовать так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. В частности, захватчики информационно давят на Организацию Объединенных Наций (ООН).

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Они хотят "подтвердить легитимность" аннексии Херсонщины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне через своих марионеток пытаются оказать давление на ООН, чтобы легализовать фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Представители гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо заявили о якобы передаче в ООН материалов, которые должны "подтвердить легитимность" аннексии Херсонщины. В то же время Кремль обвинил Организацию Объединенных Наций в "игнорировании предоставленных доказательств".

В ЦНС отметили, что выше упомянутые документы не имеют никакой юридической силы. Они назвали их такими же фейковыми, как и сам Сальдо – марионетка, которая скрывается в Крыму и уже давно не контролирует ситуацию на Херсонщине.

В Центре национального сопротивления призвали приобщаться к Движению сопротивленияhttps://tinyurl.com/opirUA, ведь именно правда, а не очередные бумажки с печатями россиян, имеет силу.

Напомним, в начале февраля 2025 года, Офис генерального прокурора отстоял в Верховном Суде приговор гауляйтеру Херсонщины Владимиру Сальдо, осужденного за государственную измену, коллаборационистскую деятельность и отрицание вооруженной агрессии России против Украины. Он отсидит 15 лет в тюрьме, как того требовали прокуроры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продали за 3 млн грн конфискованную квартиру коллаборанта Сальдо. Жилье площадью 130 кв. м расположено в престижном районе Одессы недалеко от моря, вырученные за него средства пошли в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

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