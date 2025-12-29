Хотят создать ложное впечатление: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина и командиров РФ об 'успехах' в Украине

Перед переговорами Зеленского и Трампа во Флориде российский диктатор Владимир Путин устроил очередное "костюмированное представление" с привлечением представителей российского военного командования. На упомянутой встрече в очередной раз прозвучал ряд заявлений о полной оккупации россиянами нескольких украинских городов и о том, что уже вскоре РФ полностью захватит всю Донецкую область.

Реальная картина на поле боя далека от той, какой ее рисует Путин и его генералы. О чем и зачем врет Кремль, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин провел очередную пиар-встречу с российскими генералами

Аналитики отметили, что российский диктатор Владимир Путин и высокопоставленные российские военные командиры продолжают преувеличивать "успехи" РФ на поле боя с целью создать ложное впечатление, что украинская оборона на передовой находится на грани краха.

Так, Путин 27 декабря встретился с руководством Генерального штаба ВС РФ и командующими группировок российских войск. Эту встречу в ISW назвали продолжением "ряда показательных, разрекламированных встреч между Путиным и его командирами за последние недели" и предположили, что дата ее проведения была выбрана с учетом встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря. Российский диктатор явно стремился повлиять на ход этой встречи.

На упомянутом пиар-мероприятии Кремля Путин, начальник российского генштаба Валерий Герасимов и командиры группировок российских войск сделали ряд заявлений, которые явно преувеличивали успехи РФ на поле боя.

В частности командующий группировки войск "Центр" Валерий Солодчук заявил, что российские войска захватили Мирноград (к востоку от Покровска), Родинское (к северу от Покровска) и Вильное (к востоку от Доброполья), а командующий группировки войск "Восток" Андрей Иванаев "захватил" Гуляйполе.

Отличился и Герасимов, который в своем "докладе" Путину упомянул Купянск, заявив, что войска ГВ "Запад" "ликвидируют украинские войска, заблокированные на восточном (левом) берегу реки Оскол в Купянске". Лаконичность заявления Герасимова аналитики объясняют шквалом критики в адрес МО РФ от российских Z-блогеров из-за откровенной лжи об оккупации Купянска и попытки скрыть успехи Украины в освобождении города.

Герасимов также заявил, что российские войска будут продолжать выполнять боевые задачи с целью захвата всей территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. И аналитики восприняли это заявление с большим скептицизмом.

"ISW оценивает, что российские войска продвигались со средней скоростью 14,4 квадратных километра в день в 2025 году, а это означает, что российским войскам понадобится 1190 дней (до 1 апреля 2029 года), чтобы захватить остальные четыре области, если нынешние темпы сохранятся. Однако этот расчет не учитывает многочисленные препятствия, с которыми российские войска столкнутся на этом пути, такие как форсирование реки Днепр, преодоление других водных объектов по всей области и захват крупных городов Запорожье (с довоенным населением около 710 000 человек) и Херсона (с довоенным населением около 280 000 человек). Российское продвижение вряд ли будет линейным, и российским войскам, вероятно, понадобится более 1190 дней, чтобы захватить все четыре области", – объяснили свою позицию в ISW.

Кремль преувеличивает достижения оккупантов в Донецкой области и Запорожье

Разобрали аналитики и конкретные примеры лжи, прозвучавшей на встрече Путина с представителями российского военного командования.

В частности, стало очевидно, что Кремль и дальше пытается изобразить будущие усилия РФ по захвату "пояса крепостей" в Донецкой области – хорошо укрепленных крупных городов Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска – как быстрое и легкое дело.

В частности, Герасимов утверждал, что российские войска якобы контролируют более половины зданий в Константиновке и "быстро" продвигаются в Славянск после недавнего захвата Северска.

Солодчук заявил, что российские войска якобы захватили Софиевку, которую он назвал "важным" населенным пунктом, который является "ключевым" для продолжения наступательных операций России на север в направлении городов "пояса крепостей".

Оба утверждения аналитики опровергли.

"ISW наблюдала только доказательства, указывающие на российское присутствие (либо через миссии инфильтрации, либо через штурмы) на 5% территории Константиновки. Путин и его командиры представляют заявленные успехи России субтактического или тактического уровня, такие как захват небольшого поселения Софиевка, как имеющие оперативное или даже стратегическое значение. Украинский пояс крепостей гораздо больше и густонаселеннее, чем любой из населенных пунктов, захваченных российскими войсками в последние годы, и российские войска не продемонстрировали никакой способности быстро окружать, проникать или иным образом захватывать города такого размера с 2022 года", – отметили они.

Также аналитики напомнили собственную оценку, сделанную в ноябре 2025 года, согласно которой при условии сохранения текущих темпов продвижения и оптимального для агрессора развития событий о полном захвате Донетчины Россией можно говорить не раньше августа 2027 года.

Более того, даже на одном из самых горячих направлений – Покровском – где россиянам удается продвигаться, Кремль значительно преувеличивает реальные российские достижения.

Так, в ISW проанализировали недавние данные из открытых источников – и пришли к выводу, что украинские силы до сих пор присутствуют в Родинском. А в "захваченном" Кремлем Мирнограде оккупанты действуют менее чем на 50% территории.

Так, в Родинском подразделения Сил обороны остаются в северной части населенного пункта.

В Мирнограде же россияне недавно продвинулись на севере города.

Также оккупанты снимали видео с поднятием триколоров в нескольких местах в северной части Мирнограда и в центре Родинского. Однако аналитики склоняются к мнению, что речь идет о создании пропагандистских роликов и что поднятие российских флагов российскими группами инфильтрации никак не указывают на то, что Россия контролирует те части населенных пунктов, где были сняты видео.

"ISW наблюдал только доказательства, указывающие на российское присутствие (либо через миссии по инфильтрации, либо штурмы) только в пределах 49% Мирнограда. 27 декабря Генеральный штаб Украины опроверг заявления России о захвате Мирнограда и отметил, что российские войска еще не захватили Покровск, даже несмотря на то, что российские войска, как известно, бои в самом Покровске ведут уже почти 150 дней. Украинский 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск также сообщил 28 декабря, что украинские войска удерживают позиции в северной части Покровска", – отметили аналитики

Очень преувеличивает Кремль и успехи оккупационной российской армии на Запорожье, в частности на крайне горячем в последнее время Гуляйпольском направлении. Так, Москва недавно заявила о полной оккупации города Гуляйполе.

Однако в ISW отмечают: имеющиеся доказательства из открытых источников свидетельствуют: россияне действовали на максимум 55% территории этого города.

Недавно оккупационные российские войска действительно продвинулись в пределах Гуляйполя, в частности в северной, южной, юго-восточной частях и в центре города.

Они также сняли видео с поднятием российских триколоров в нескольких местах в западной и юго-западной частях Гуляйполя – однако в ISW отмечают, что для этих съемок на упомянутые локации пробирались российские ДРГ.

В Генеральном штабе ВСУ и в Силах обороны юга заявления РФ о захвате Гуляйполя опровергли еще 27 декабря. Украинские военные отметили: ситуация в городе сложная, однако его оборона продолжается. Они также признали, что оккупанты контролируют часть Гуляйполя, однако другая его часть – под контролем Сил обороны.

"Силы обороны юга" сообщили, что российские силы имеют значительное численное преимущество в личном составе и вооружении в Гуляйполе, что соответствует постоянной оценке ISW о том, что российские силы способны достигать успехов, когда они сосредотачивают силы на определенном секторе, но часто за счет других районов", – добавили аналитики.

Зачем Москва придумывает несуществующие "успехи"

Аналитики предположили, что Россия повышает сложность своих усилий в когнитивной войне – и использует поднятие флагов РФ на неподконтрольных РФ территориях для достижения информационного воздействия.

В частности, 27 и 28 декабря россияне опубликовали кадры, зафиксировавшие, как небольшие группы из двух-трех оккупантов поднимают триколоры в разных частях Мирнограда и Гуляйполя. Эти кадры тут же подхватило российское минобороны, опубликовав их на своих ресурсах одновременно с отчетами военных командиров Путину об "освобождении" обоих населенных пунктов.

При этом на этот раз, заметили в ISW, россияне с созданием роликов "заморочились" несколько больше, чем обычно. Они смонтировали в одно видео снятые в многочисленных точках в Мирнограде и Гуляйполе кадры, тогда как ранее подобные "доказательства" ограничивались преимущественно кадрами, снятыми в одной, реже – в нескольких точках.

"Повышенная сложность и использование смонтированных видео для подтверждения территориальных достижений свидетельствует о том, что Кремль участвует в скоординированной кампании в поддержку информационных усилий высшего российского военного командования", – указано в материале.

Активно использовать кадры с небольшими российскими ДРГ, поднимающими флаги на неподконтрольных Москве территориях, Кремль начал с осени этого года. Эти ролики выдаются за подтверждение "широких продвижений" или "захвата" тех или иных населенных пунктов – и являются частью российских информационных усилий, направленных на изображение российских успехов как более масштабных, чем они есть в реальности.

"ISW в то время оценила, что Кремль пытается использовать методологии картографирования, которые широко распространились в течение войны, в частности из открытых источников разведки (OSINT). Россия, вероятно, повышает уровень сложности своих видео с поднятием флагов, поскольку с тех пор стало понятно, что поднятие флага не обязательно означает контроль. Российские войска, в частности, применяли подобную тактику поднятия флагов по всему Купянску, чтобы подтвердить ложное утверждение министерства обороны России о том, что российские войска захватили город. Эти поднятия флагов имеют целью подтвердить преувеличенные заявления Путина о российских наступлениях и ложный нарратив о том, что украинская оборона разрушается на всем театре военных действий", – подчеркнули аналитики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по оценкам ISW, РФ не может увеличить темпы и масштабы наступлений, несмотря на заявления Путина. Агрессор сталкивается с дефицитом подготовленных резервов и вынужден воевать в нынешнем медленном режиме. Такая ситуация, по оценкам аналитиков, сохранится и в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!