'Идем кормить животных': в сети показали, в каких условиях содержат россияне своих дезертиров. Видео

Недавно в сети появилось видео, которое показывает, в каких условиях российская армия удерживает своих дезертиров. Речь идет о 9-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 71443), где солдат, которые отказываются выполнять приказы или дезертируют, жестоко наказывают.

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Об этом сообщает проект "Хочу жить". Солдат, которые отказываются участвовать в боях или бегут с поля боя, часто изолируют в ужасных условиях - например, в металлических цистернах без еды и воды.

Это происходит на фоне иронического девиза бригады: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

"Раненых и замученных солдат, которые отказываются идти в мясной штурм, родители-командиры или обнуляют, или бросают на подвал. В случае с этими бедолагами их закрыли в металлической цистерне без еды и воды. Если во время "воспитательного" процесса солдаты умирают, их близкие не получат их истощенные тела. Их просто закопают и объявят в СЗЧ", - уточняется в сообщении.

Все - и в рядах ВС РФ, и среди обычных россиян - прекрасно знают об "обнулении", подвалах, ямах, пытках и избиениях собственных солдат. О том, как раненых и недолеченных снова бросают в бессмысленные штурмы.

"Но первые покорно с этим соглашаются и молча лезут в яму или идут в штурм, а вторые просто делают вид, что так и должно быть", – отметили в проекте.

Отмечается, что многие военные ВС РФ вынуждены мириться с такими условиями, но существует инициатива "Хочу жить", которая дает шанс тем, кто готов уйти из армии и избежать такой участи. Российским солдатам предлагается подать заявку через чат-бот и получить помощь для спасения от этого безумия.

Напомним, на Херсонщине произошло показательное дезертирство: 12 российских военных сбежали с передовой. Воины оставили оружие, форму, личные вещи и исчезли в неизвестном направлении, переодевшись в гражданское. Оккупанты просто не видели другого шанса выжить, кроме как бежать с фронта.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации разыскивают шестерых военных армии оккупанта. Все они оставили свои позиции на Курщине и сбежали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проект "Хочу жить" обнародовал поименные списки оккупантов, которых в РФ официально записали в дезертиры. Однако при проверке списков выяснилось, что в нем также есть погибшие и пропавшие без вести, которых разыскивают их родные.