Идет опрокидывание БК и техники: оккупанты могут усилить давление на Вугладер и Курахово – Андрющенко

Российские оккупационные силы активизировали перемещение военной техники в направлении северо-западной части Мариупольского района и Волновахского района. Вероятно, оккупанты преследуют цель усилить давление на Вугладер и Курахово.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что, несмотря на "победобеседания" по случаю праздника 9 мая в оккупированном Мариуполе, оккупанты продолжали перемещать военную технику в регионе.

Основным направлением перемещения техники стал маршрут из Бердянска и Розовки в сторону Волновахи. Зафиксировано опрокидывание грузовиков с БК и живой силой врага. Основной упор сделан на перевозке боеприпасов.

"Установлено перемещение не менее 23 тралов с гусеничной техникой (танки; БМП) из г. Розовка через Никольский район в объезд трасс сразу в направлении с. Малоянисоль и далее в сторону Волновахи/Угледара/Курахового. Это первое большое опрокидывание техники, что зафиксированно в этом направлении за последние полгода с начала Авдеевского наступления", – сообщил Андрющенко.

Также оккупанты продолжают тренировки на полигоне в первой половине дня. Единственный перерыв был только на 9 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу наступления врага на Харьковщине. Он отметил, что наши военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил. По его словам, Харьковские направления будут усилены дополнительно.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.