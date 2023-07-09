'Идите к чертям со своими советами!' Украинский дипломат ответил немецкому депутату на скандальное заявление

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, который ранее занимал аналогичную должность в Германии, резко ответил депутату Бундестага Ральфу Штегнеру на его критику решения США о поставках Киеву кассетных боеприпасов. Дипломат буквально послал его к черту и посоветовал оставаться на своем диване, поскольку немец не понимает, о чем говорит.

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Соответствующий пост посол опубликовал в своем Twitter. Штегнер ранее аргументировал свою критику тем, что использование ВСУ кассетных боеприпасов может повлечь гибель мирных жителей.

"Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине 500 дней? Вы чувствовали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на диване в стиле бидермейер", – отреагировал на слова критиков Мельник.

Напомним: ранее президент Джо Байден заявил, что впервые готов предоставить Украине кассетные боеприпасы. Он отметил, что это было "трудным решением", но в конечном итоге он понял всю необходимость этой поставки.

"Главное, у них (украинцев. – Ред.) сейчас либо есть оружие, чтобы остановить русских – не дать им остановить украинское наступление через эти районы, – либо нет. И я думаю, что они нуждались в них", – аргументировал свою позицию лидер США.

После этого в Германии изменили позицию насчет предоставления Украине США кассетных боеприпасов. Страна по-прежнему выступает против использования этого вида вооружения, однако в нашем случае эти снаряды необходимы для защиты людей и освобождения оккупированных территорий.

Хотя ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что официальный Берлин выступает против передачи кассетных боеприпасов Украине, поскольку ФРГ является страной-участницей Конвенции о запрете такого вооружения, принятой в 2008 году в Осло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять для ударов по территории РФ или в украинских городах;

– неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призывала правительство США не предоставлять Украине кассетные боеприпасы. Там выдали, что украинские военные якобы уже использовали такое вооружение и это "привело к гибели гражданских".

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