Идут тяжелые бои: в Группировке объединенных сил сказали, есть ли окружение ВСУ в Купянске

На фоне заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении Купянска на Харьковщине военными страны-агрессора украинские защитники отметили, что информация является ложной. Сейчас ситуация в городе сложная: продолжаются бои, но никакого окружения нет.

Об этом 29 октября сообщили на Facebook-странице "Группировки Объединенных сил". Российские захватчики только осуществляют попытки закрепиться на окраине населенного пункта.

"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах", – говорится в сообщении.

РФ рассказывает об окружении города уже не первый месяц

В комментарии "Суспильному" глава управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов также подтвердил ложность информации об окружении Купянска.

"Ни о каком окружении по состоянию на сейчас речь не идет. Речь идет о том, разве что, что они называют "окружением" в своих докладах, но это вообще новое слово в военной науке – это то, что до украинской логистики дотягиваются российские дроны. Ну, это правда. Так же как и до российской логистики дотягиваются украинские дроны", – объяснил военный.

Он добавил, что российское минобороны рассказывает об окружении города уже четыре месяца, и отметил, что ситуация там на сегодня довольно непростая.

"Я не хочу приукрашивать ситуацию. Да, безусловно, в городе ситуация сложная. Но окружением вообще называется ситуация, когда войска врага становятся со всех сторон от города или хотя бы огневой контроль имеют со всех сторон от города, а в Купянске – это просто геометрически не так", – сказал Трегубов.

В Группировке объединенных сил отметили, что подобными заявлениями глава Кремля лишь выставляет себя посмешищем, поскольку в его сказки уже не слишком верят его сторонники и элита РФ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что в Купянске наблюдается улучшение обстановки, но бои остаются напряженными. Он также проинформировал об освобождении четырех сел на административной границе с Днепропетровской областью и отметил, что украинские силы постепенно улучшают позиции на нескольких направлениях фронта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что военные ВСУ уничтожают вражеские пехотные группы, которые пытаются прорваться в Купянск Харьковской области. Силы обороны проводят поисково-ударные операции по всему городу и наносят потери оккупантам. В мероприятиях принимают участие подразделения спецназа, механизированных бригад, ВСП и СБУ.

