"Идут тяжелые бои": в ВСУ опровергли полную оккупацию врагом Новоалександровки на Покровском направлении

Значительная часть села Новоалександровка (Донетчина) занята российскими оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует.

Соответствующей информацией (по состоянию на 6:30 понедельника, 24 июня) поделилась в Facebook 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Представители Вооруженных сил опровергли информацию DeepState о полной оккупации указанного села на Покровском направлении.

Пресс-служба сообщила, что на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои. Противник превосходит в силах, но 110 ОМБр вместе с другими подразделениями Сил обороны "сверхусилиями сдерживают дикий напор" захватчиков.

"Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры для выбивания оттуда оккупантов", – заверили в бригаде.

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"Просьба к разного рода военным аналитикам и экспертам по военной тематике не распространять непроверенную информацию, которая далека от истинной, а представителей медиа – более тщательно ее проверять и пользоваться официальными источниками информации", – призвали в 110 ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июня в Украине произошло 116 боевых столкновений. Враг концентрировал свои усилия на Кураховском и Покровском направлениях, где продолжались бои за населенный пункт Новоалександровка, заявил утром 24 июня Генеральный штаб ВСУ.

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