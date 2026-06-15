Игнат рассказал, чем новая атака РФ на Украину отличалась от обстрела 2 июня

Массированная атака на Украину, которую российская армия устроила в ночь на 15 июня, по своей специфике напоминает обстрел 2 июня. Однако последний удар имел одну существенную особенность: российские войска не использовали крылатые ракеты типа "Калибр", а ударили ракетами "Искандер-К".

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Подробнее в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавил, что сбивание баллистических ракет остается "проблемным направлением" для Украины.

Особенности новой массированной атаки РФ

По словам Игната, нынешняя атака по своему характеру почти полностью повторяет массированный обстрел, который российские войска осуществили 2 июня. Он отметил, что разница заключается лишь в отдельных показателях и количестве примененных средств поражения.

"Отличие заключается в том, что на этот раз не было крылатых ракет "Калибр", зато враг применил крылатые ракеты "Искандер-К", – пояснил он.

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Представитель Воздушных сил сообщил, что Россия во время массированной атаки применила против Украины 70 ракет различных типов и 611 беспилотников.

Среди использованного вооружения были противокорабельные ракеты "Циркон", запущенные с территории оккупированного Крыма, 34 баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, которые враг также использует в качестве баллистических средств поражения.

Кроме того, добавил Игнат, оккупанты выпустили 30 крылатых ракет Х-101, а также ракеты "Искандер-К". Отдельную часть удара составили 611 ударных дронов и беспилотников.

"Что касается сбитых целей, то для нас, к сожалению, проблемным направлением и в дальнейшем остается противодействие баллистическим ракетам", – признал Игнат, добавив, что сбивать баллистику способны только системы "Петриот".

Напомним, в ночь на 15 июня государство-агрессор РФ в очередной раз осуществило масштабный обстрел Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове. Основной удар пришелся на столицу, где есть погибшие, а также пострадали десятки горожан, среди которых, по словам Игната, есть дети. Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на утро работали примерно в 50 местах.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 2 июня Россия устроила массированную воздушную атаку на Украину: противник задействовал 729 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 642 цели, в частности, 11 баллистических ракет "Искандер-М", 26 крылатых ракет Х-101, 3 крылатые ракеты "Калибр", а также 602 вражеских БПЛА различных типов.

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