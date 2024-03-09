'Их не запугаешь ракетными ударами': Британия в ООН заявила о полной солидарности с украинцами

Постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что стране-террористу России не удастся запугать украинцев ракетными ударами. По его словам, агрессору также не получиться воплотить в жизнь свои планы, чтобы принудить Украину к капитуляции.

При этом Кариуки констатировал, что действия РФ демонстрируют полное пренебрежение международным правом и Уставом ООН. Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обсуждению обстрелу Одессы, сообщает "Укринформ".

Британский дипломат подчеркнул, что страна-террорист Россия пытается запугать не только Украину, но и всех, кто ее поддерживает. Кариуки выразил уверенность, что Москве не получиться этого сделать.

Представитель Британии при ООН заявил, что украинцы уже продемонстрировали, что не позволят принудить свою страну к капитуляции в войне против России.

"Действия России демонстрируют полное пренебрежение международным правом и Уставом ООН. РФ пытается запугать Украину, ее жителей и поддерживающих Украину. Ей не удастся этого сделать. Россия должна знать, что Соединенное Королевство гордится своей солидарностью с украинцами", – сказал британский дипломат.

В то же время Кариуки призвал РФ вывести войска, прекратить и прекратить бессмысленную войну. Дипломат убежден, что Украина заслуживает справедливого и длительного мира, что будет уважать ее территориальную целостность.

Напомним, представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что страна-агрессор Россия выбрала Одессу одной из главных целей для ударов ракетами и ударными дронами, чтобы попытаться сорвать функционирование морского коридора. Речь идет о коридоре, который был создан Украиной после того, как Москва вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у России не выйдет напугать Европу, поддержка Украины продолжится. Такое "послание" Кремлю он передал через день после вражеского удара по Одессе, который оккупанты совершили во время визита в город Мицотакиса и президента Владимира Зеленского.

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