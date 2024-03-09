Россия бьет по Одессе, чтобы сорвать морской коридор, – Кислица на Совбезе ООН

Страна-агрессор Россия выбрала Одессу одной из главных целей для ударов ракетами и ударными дронами, чтобы попытаться сорвать функционирование морского коридора. Речь идет о коридоре, который был создан Украиной после того, как Москва вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сказал представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности в пятницу, 8 марта, передает "Укринформ". Дипломат подчеркнул, что у Кремля не получилось шантажировать мир своим выходом из этой инициативы, ведь наша страна запустила морской коридор и продолжает усиливать его эффективность.

С августа 2023 года из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" было экспортировано почти 30 млн тонн грузов в 42 страны мира, заявил Кислица. Экспорт из украинских черноморских портов, по словам украинского дипломата, достиг уровня, который можно сравнить с тем, который был до полномасштабного российского вторжения,.

России остается только запускать ракеты, пытаясь запугать Украину и торговых партнеров, подчеркнул представитель Украины.

Ранее в интервью OBOZ.UA директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский сказал, что атаки россиян на Одессу преследуют две цели. Первая – отрезать Украину от Черного моря, а вторая – оказывать психологическое давление на украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у России не выйдет напугать Европу, поддержка Украины продолжится. Такое "послание" Кремлю он передал через день после вражеского удара по Одессе, который оккупанты совершили во время визита в город Мицотакиса и президента Владимира Зеленского.

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