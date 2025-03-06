Их убила Россия: появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу. Фото

В сети обнародовали данные о жертвах российского ракетного удара по Кривому Рогу. Вследствие теракта погибли 4 человека, еще десятки людей получили тяжелые ранения.

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Все жертвы российской атаки – мирные жители. Об этом сообщает Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

Вследствие обстрела погибла Елена Симоненко, которой было 48 лет. У женщины осталась 13-летняя дочь. Муж Елены – военнослужащий, который вернулся в Кривой Рог в отпуск. Во время обстрела он получил тяжелое осколочное ранение головы. Его жизнь пытаются спасти врачи.

Также россияне убили 53-летнего Юрия Гусака. Мужчина возвращался домой со смены, но так и не дошел. Коллеги отзываются о погибшем как о трудолюбивом человеке и душе компании. У мужчины осталась мать, друзья и коллеги.

Еще одной жертвой российского теракта стал 53-летний местный житель Сергей. Он вышел с женой в магазин и попал под ракетный удар возле гостиницы. Врачи боролись за жизнь мужчины, но утром 6 марта его сердце остановилось. Супруга Сергея в настоящее время остается в тяжелом состоянии в больнице. Женщина потеряла ногу и имеет серьезные травмы головы.

Напомним, по состоянию на утро 6 марта число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу выросло до четырех. На месте теракта завершились аварийно-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что утром 6 марта российский ударный дрон попал по техэтажу многоквартирного жилого дома в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 марта российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов в очередной раз стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

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