'Им нужно иметь определенные запасы': эксперт рассказал, сколько ракет РФ может производить в месяц, и оценил угрозу для Украины

Россия с начала полномасштабной войны использовала около 80% своих запасов ракет. В настоящее время запасы ракет в России ощутимо уменьшились, однако страна-агрессор продолжает их производить и ей все еще есть, чем бить по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил военный эксперт Алексей Гетьман. Число производимых Россией ракет в месяц обычно зависит от того, удалось ли стране обойти санкции и получить "серыми путями" комплектующие.

"Всех ракет Россия может производить в месяц от 40 до 70. Почему колеблется количество. Они в марте-апреле начали производить больше, затем снова производство у них упало до уровня 40 ракет в месяц. Это всех ракет. Чтобы было понятно – это один-два "Кинжала", 5-6 "Искандеров". Все остальное – это 25-30 калибров, то есть всех ракет. То есть они могут при самом мощном производстве, а это связано с тем, удается ли им как-то контрабандой или серыми путями получить комплектующие, особенно для самонаведения, там сложная электроника. Когда выходит, они могут производить до 70 ракет, когда не выходит – падает до 40", – отметил Гетьман.

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Он также сообщил, сколько ракет еще осталось у РФ. Так, в начале полномасштабного вторжения у России было примерно 900 дальнобойных баллистических ракет, таких как "Искандер". В этот момент осталось чуть больше двух таких ракет. Что касается ракет типа Х-101/Х-555, то их было около 150-200 единиц, и их также активно использовали, но одновременно активно производили.

В то же время он сказал, что в России осталось менее 20% всего арсенала ракет дальнего радиуса действия, от числа которого оккупанты имели в начале полномасштабного вторжения в Украину. Но несмотря на это, россияне могут и дальше делать массированные ракетные обстрелы.

"То есть 80% они использовали. Это не значит, что в них осталось мало, они могут стрелять. Но им нужно иметь определенные запасы, они не могут под ноль выстрелять все ракеты. Они могут стрелять ракетами, которые производят. Самый плохой для нас вариант – это 70 ракет в месяц. То есть они могут, по большому счету, производить два больших ракетных обстрела в месяц в количестве 30, 40, до 50 ракет ", – объяснил эксперт.

Напомним, что государство-террорист Россия обстреляла село Богатырь Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате преступления погиб ребенок. В общей сложности было зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 октября российские террористы нанесли удар по Бериславу Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибла местная жительница. Один из российских снарядов попал по территории частного дома.

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