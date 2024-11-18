'Имеем полторы тысячи рапортов': в Минобороны рассказали о новой услуге в 'Армия+'

15 ноября в Вооруженных силах Украины запустили эксперимент по упрощению процесса перевода военнослужащих. Так, за первые два дня работы новой функции в приложении "Армия+" было подано уже 1500 электронных рапортов на смену места службы.

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Об этом во время встречи с журналистами 18 ноября рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Благодаря обновлению теперь рапорт не нужно направлять на командира, а он поступает сразу в Кадровый центр ВСУ, который берет на себя всю коммуникацию и принимает решение о дальнейшем месте службы.

"Сейчас у нас есть полторы тысячи рапортов, которые буквально за два дня мы уже получили в наш адрес. Мы их уже обработали и там конверсия более 50%. Можно констатировать, что эксперимент очень и очень успешный. Мы будем его развивать. Мы видим, что положительный статус который приходит гарантированно в течение 72 часов", – рассказала Черногоренко.

Так, в течение 72 часов рапорт должны проверить. И если все документы в порядке, а условия соблюдены, Кадровый центр в течение недели должен подготовить приказ и передать его на подпись главнокомандующему. Подаватель рапорта тоже должен получить ответ. Таким образом, запускается процедура перевода. Для выполнения приказа дают около месяца.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

OBOZ.UA также сообщал, что в Министерстве обороны Украины заявили, что приложением Армия+ пользуются уже 340 тыс. военнослужащих, подано уже около 10 тыс. электронных рапортов. Кроме того, в ведомстве выразили готовность цифровизировать работу военно-врачебных комиссий (ВЛК).